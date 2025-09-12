明報新聞網
教育

學生體驗輪椅日常 倡改善設施助殘障

【明報專訊】荃灣區7個高中及大專生獲香港中華基督教青年會（YMCA）「青年理想實踐基金」頒發共兩萬元資助，組成核心義工小隊，今年推展「荃體共融『輪』到你講」行動，通過各類體驗活動，讓中、小學生及青年參加者深入了解肢體傷殘人士的生活需求。YMCA表示，小隊正撰寫建議書提交荃灣區議會，建議改善區內設施。

小隊上月在荃灣舉行活動成果展覽，邀請肢體傷殘人士分享使用社區設施的困難，盼公眾關注社區無障礙設施。小隊成員之一樹仁大學學生林詠恩稱，活動也讓參加者實際體驗肢體殘障者的生活，猶記得有學童起初以為坐輪椅「很新奇有趣好玩」，直到坐輪椅購物時，發現在狹窄貨架通道難以通行、人多之處亦視線受阻、拿貨品又受輪椅高度限制等，而理解輪椅人士日常的挑戰。

YMCA稱，小隊將向荃灣區議會提交建議書，提出改善公園無障礙洗手間的標誌、門重及鏡子角度；調整天橋升降機關門速度及加裝提示音；增設體育館洗手間指示牌，並改裝自動門。小隊盼令設施更方便和安全。

有學童以為好玩 試後感處處受限

YMCA表示，青年理想實踐基金歡迎18至35歲青年以個人或小組形式申請，每宗資助上限5萬元，明年第一期申請的截止日期是1月15日，第二期為明年7月15日。

相關字詞﹕荃灣區議會 青年理想實踐基金 輪椅 肢體傷殘

