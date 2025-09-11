報料
文章
文章
圖片
影片
報料
主頁
每日明報
即時新聞
明報影片
明報生活
訂戶專享
會員平台
日報
即時
影片
專題
文章
文章
圖片
影片
主頁
每日明報
要聞
港聞
經濟
娛樂
副刊
社評
觀點
中國
國際
教育
體育
英文
作家專欄
大灣區
圖片看世界
即時新聞
即時港聞
即時熱點
即時娛樂
即時經濟
即時地產
即時兩岸
即時國際
即時體育
即時文摘
專題報道
圖輯
即時新聞總覽
明報影片
每日明報
即時新聞
明報生活
明報OL網
明報健康網
訂戶專享
個人化新聞
我的書籤
訂戶通知
電子報
電子報(學生版)
昔日明報
會員平台
服務一覽
訂閱電子報
付款方法
常見問題
客戶已選取服務
使用條款及細則
更改個人資料
點看「日報」新聞分類
每日明報
要聞
港聞
經濟
娛樂
副刊
社評
觀點
中國
國際
教育
體育
英文
作家專欄
大灣區
圖片看世界
教育
2025年9月11日星期四
科學小學堂 第001期
10米人工巨木育樹藝專才 THEi：極端天氣頻 樹木風險評估需求殷
回應派資助吸新生爭議 鴨脷洲街坊校：一向助貧生
校友參選校董被DQ 中大無正面回覆人數
AI學者曹建農任理大副校
新知新創：國產殲10CE揚威印巴戰場
速讀公民：跨境數據互聯助交流
世界三分鐘：日本世博夢洲 「可持續」示範
跨學科學習：混沌世代下的網絡欺凌
公民考察：千年書院——嶽麓書院
EMO收件匣：性騷擾應變法則
EMO收件匣：挑戰題答案
放眼經濟：將軍澳線故障
小學生的科學：機械舞者 關節多
小學生的科學：左扭右扭 關節要合拍
謎之身體：痱滋痛痛
醫療技術：透視肝癌的立方
動動手細細看：小心洋葱，慎防「哭」傷
謎之身體：痱滋痛痛
prev
next
【明報專訊】人人都想盡情享用美食，萬一口內長痱滋，疼痛難免令人食慾下降。
相關字詞﹕
科學小學堂 第001期
上 / 下一篇新聞
10米人工巨木育樹藝專才 THEi：極端天氣頻 樹木風險評估需求殷
回應派資助吸新生爭議 鴨脷洲街坊校：一向助貧生
校友參選校董被DQ 中大無正面回覆人數
AI學者曹建農任理大副校
新知新創：國產殲10CE揚威印巴戰場
速讀公民：跨境數據互聯助交流
世界三分鐘：日本世博夢洲 「可持續」示範
跨學科學習：混沌世代下的網絡欺凌
公民考察：千年書院——嶽麓書院
EMO收件匣：性騷擾應變法則
EMO收件匣：挑戰題答案
放眼經濟：將軍澳線故障
小學生的科學：機械舞者 關節多
小學生的科學：左扭右扭 關節要合拍
謎之身體：痱滋痛痛
醫療技術：透視肝癌的立方
動動手細細看：小心洋葱，慎防「哭」傷
10米人工巨木育樹藝專才 THEi：極端天氣頻 樹木風險評估需求殷
回應派資助吸新生爭議 鴨脷洲街坊校：一向助貧生
校友參選校董被DQ 中大無正面回覆人數
AI學者曹建農任理大副校
新知新創：國產殲10CE揚威印巴戰場
速讀公民：跨境數據互聯助交流
世界三分鐘：日本世博夢洲 「可持續」示範
跨學科學習：混沌世代下的網絡欺凌
公民考察：千年書院——嶽麓書院
EMO收件匣：性騷擾應變法則
EMO收件匣：挑戰題答案
放眼經濟：將軍澳線故障
小學生的科學：機械舞者 關節多
小學生的科學：左扭右扭 關節要合拍
醫療技術：透視肝癌的立方
動動手細細看：小心洋葱，慎防「哭」傷
prev
next