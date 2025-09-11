明報新聞網
教育
公民學堂 第104期

新知新創：國產殲10CE揚威印巴戰場

【明報專訊】2025年5月印度及巴基斯坦發生軍事衝突，巴基斯坦副總理兼外長達爾表示，巴方使用中國製的殲10CE戰機參與擊落印度戰機，引起國際間對中國軍工外貿發展的關注。

