教育

10米人工巨木育樹藝專才 THEi：極端天氣頻 樹木風險評估需求殷

【明報專訊】職訓局（VTC）轄下香港高等教育科技學院 （THEi）新設一棵高10米的人工樹，為樹藝課程的學生及業界提供攀爬及培訓場地。校方昨稱，極端天氣影響下，樹木倒塌頻繁，樹木風險評估員等人才需求殷切，新設施有助培訓。有「樹博士」之稱的教大地理及環境科學講座教授詹志勇說，如樹藝師廣泛應用「養樹」技巧，業界人才需求或下降。

THEi表示，人工樹採用逾50米鋼材及稀有龍腦香科山樟木建成，設計融合建築美學與結構安全，更考慮攀爬體驗真實情况；研究中心配備園藝樹藝擴增實境（AR）及虛擬實境（VR）學習設備及安全裝置，並會舉辦公眾教育活動，展開樹木學和攀樹研究，涵蓋事故預防、攀爬技術與空中救援，盼提升業界人士專業知識與技能。

詹志勇：課程需涵道德 冀更多人懂養樹

校方稱，在極端天氣及颱風影響下，樹木倒塌愈見頻繁，因此有系統的樹木管理及規劃愈來愈重要；校方並引述去年數據，稱本港約有1550名樹木管理人員護養全港近160萬棵樹。

THEi園藝樹藝及園境管理榮譽理學士課程主任張浩說，其課程能紓緩社會對樹藝師、樹木風險評估員等人力需求，確保市民的安全等。根據教育局周二（9日）公布下學年的「指定專業／界別課程資助計劃（SSSDP）」學士課程名單，THEi樹藝學士亦受資助，一年級入學的資助學額10個，二年級5個，三年級20個。

詹志勇昨向本報說，曾聞樹藝師以不良手法，一味建議客戶斬樹「賺錢」，有中小學校長曾請詹到校觀察樹木，他發現毋須砍掉。他建議樹藝課程兼備治療、預防樹木疾病的知識，亦要教專業道德，可分別涵蓋培訓技工、行政專才「兩級訓練」，冀更多人懂「養樹」，期望樹木愈種愈多，均健康成長，這或使樹藝人才需求下降。

相關字詞﹕詹志勇 樹博士 人工樹 樹藝師 香港高等教育科技學院

