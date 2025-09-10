內地網售八大假學生證 4大學稱暫無發現 科大研開發驗證

商戶稱觀賞收藏用 「不可以刷」

本報記者上月25日於拼多多以「大學」及「學生證」等關鍵字搜尋商品，至少10間商戶標榜可訂製「香港學生卡」，部分商戶提供本港不同大學的學生證相片預覽，又聲稱買家只需提供個人資料及相片。記者以顧客身分查詢名為「學生卡校園卡定制」的商戶，獲回覆稱可生產大部分學校的學生證，但強調「做的是外觀卡，不可以刷，收藏紀念勵志用途」，亦不能進出校園或享有學生優惠。記者昨翻查紀錄，所有瀏覽過的商品均顯示「已售罄」，曾查詢的店舖已更名為「小歐家的小鋪74」，並清空店內所有商品。

記者昨到中大學生飯堂觀察，新亞書院「Bites Bro」及聯合書院「開心軒」分別為出示學生證者提供九折及減4元優惠。兩店負責人均表示，暫未有設備核查學生證真偽，只靠員工留意證件相與食客是否相符。Bites Bro負責人盧先生擔心有人用假證騙優惠，惟餐廳由中大管理，暫未能有任何行動，將與校方商量。

中大飯堂：無人咁得閒上山食飯

「開心軒」負責人郭先生則稱「無人咁得閒上山食飯啩」，但憂慮有人用假證到課室「免費上堂」。

律師會前會長熊運信昨向本報稱，事件涉干犯虛假文書罪，若有人製造、使用或管有假學生證均可能被檢控，一經定罪，最高刑罰可判囚14年。被問可否以不知情或學生證「像真度低」抗辯，他稱假證是從非授權途徑獲取，被告須在法庭上清楚說明有否從中獲利及目的，由法庭決定是否接納說法。