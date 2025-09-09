89年出道 詞作逾千首 不必文以載道 理應坦蕩抒懷

不寫最真實想法 作品將無血肉

周耀輝的詞，題材總扣緊社會，寫政治、寫性別、寫情慾。他說，最理想的歌詞，當是能書寫時代大小事，與聽其歌的人接觸，令唱其詞的人感動；但最基本，理應在創作中坦誠表達自己的所思所感。他分享道，在大學執教時，不少學生或不夠勇氣將內心最真實的想法寫出來，導致作品無血、無肉、無靈魂，「喜歡創作而不嘗試對自己和周圍的人坦誠，我覺得很難，出來的作品不好看」。不過創作終究屬於個人，他說，只要過程中自得其樂便已足夠，其他一切都是額外的獎勵。

盼港人仍能相信 總有些事會帶來快樂

訪問尾聲，記者問周耀輝能否為最近對香港的感悟書寫數句，他明言太難而婉拒；惟他拿出作品由岑寧兒主唱的《剎那的烏托邦》數句手寫詞：「是暗光／是暖黑／是某些讓我相信萬物亦快樂」，說是機緣巧合下為友人要求所寫。他希望香港人即使面對不如意之事，例如經濟發展未必如想像中順利、光芒不若預期燦爛，但仍能相信總有些東西能帶來快樂，在黑暗中尋得一絲溫暖。