89年出道 詞作逾千首 不必文以載道 理應坦蕩抒懷

【明報專訊】周耀輝自1989年發表為達明一派填詞的首作《愛在瘟疫蔓延時》，至今在華語樂壇上已發表逾千首作品，與林夕、黃偉文被稱為當代「香港三大詞人」。與周耀輝談起創作，他表示作品未必需文以載道，至少將自己最真實想法傾注其中；縱使作品或鮮為人知，至少創作一刻自得其樂，「其他的一切，我覺得是bonus」。他又引用《剎那的烏托邦》歌詞，說人生不如意事十常八九，祈願香港人能「是某些讓我相信萬物亦快樂」，樂在逆境之中。
不寫最真實想法 作品將無血肉
周耀輝的詞，題材總扣緊社會，寫政治、寫性別、寫情慾。他說，最理想的歌詞，當是能書寫時代大小事，與聽其歌的人接觸，令唱其詞的人感動；但最基本，理應在創作中坦誠表達自己的所思所感。他分享道，在大學執教時，不少學生或不夠勇氣將內心最真實的想法寫出來，導致作品無血、無肉、無靈魂，「喜歡創作而不嘗試對自己和周圍的人坦誠，我覺得很難，出來的作品不好看」。不過創作終究屬於個人，他說，只要過程中自得其樂便已足夠，其他一切都是額外的獎勵。
盼港人仍能相信 總有些事會帶來快樂
訪問尾聲，記者問周耀輝能否為最近對香港的感悟書寫數句，他明言太難而婉拒；惟他拿出作品由岑寧兒主唱的《剎那的烏托邦》數句手寫詞：「是暗光／是暖黑／是某些讓我相信萬物亦快樂」，說是機緣巧合下為友人要求所寫。他希望香港人即使面對不如意之事，例如經濟發展未必如想像中順利、光芒不若預期燦爛，但仍能相信總有些東西能帶來快樂，在黑暗中尋得一絲溫暖。