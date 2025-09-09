明報新聞網
報料
報料
主頁
每日明報 要聞 港聞 經濟 娛樂 副刊 社評 觀點 中國 國際 教育 體育 英文 作家專欄 大灣區 圖片看世界
即時新聞 即時港聞 即時熱點 即時娛樂 即時經濟 即時地產 即時兩岸 即時國際 即時體育 即時文摘 專題報道 圖輯 即時新聞總覽
明報影片 每日明報 即時新聞
明報生活 明報OL網 明報健康網
訂戶專享 個人化新聞 我的書籤 訂戶通知 電子報 電子報(學生版) 昔日明報
會員平台 服務一覽 訂閱電子報 付款方法 常見問題 客戶已選取服務 使用條款及細則 更改個人資料

教育

89年出道 詞作逾千首 不必文以載道 理應坦蕩抒懷

【明報專訊】周耀輝自1989年發表為達明一派填詞的首作《愛在瘟疫蔓延時》，至今在華語樂壇上已發表逾千首作品，與林夕、黃偉文被稱為當代「香港三大詞人」。與周耀輝談起創作，他表示作品未必需文以載道，至少將自己最真實想法傾注其中；縱使作品或鮮為人知，至少創作一刻自得其樂，「其他的一切，我覺得是bonus」。他又引用《剎那的烏托邦》歌詞，說人生不如意事十常八九，祈願香港人能「是某些讓我相信萬物亦快樂」，樂在逆境之中。

不寫最真實想法 作品將無血肉

周耀輝的詞，題材總扣緊社會，寫政治、寫性別、寫情慾。他說，最理想的歌詞，當是能書寫時代大小事，與聽其歌的人接觸，令唱其詞的人感動；但最基本，理應在創作中坦誠表達自己的所思所感。他分享道，在大學執教時，不少學生或不夠勇氣將內心最真實的想法寫出來，導致作品無血、無肉、無靈魂，「喜歡創作而不嘗試對自己和周圍的人坦誠，我覺得很難，出來的作品不好看」。不過創作終究屬於個人，他說，只要過程中自得其樂便已足夠，其他一切都是額外的獎勵。

盼港人仍能相信 總有些事會帶來快樂

訪問尾聲，記者問周耀輝能否為最近對香港的感悟書寫數句，他明言太難而婉拒；惟他拿出作品由岑寧兒主唱的《剎那的烏托邦》數句手寫詞：「是暗光／是暖黑／是某些讓我相信萬物亦快樂」，說是機緣巧合下為友人要求所寫。他希望香港人即使面對不如意之事，例如經濟發展未必如想像中順利、光芒不若預期燦爛，但仍能相信總有些東西能帶來快樂，在黑暗中尋得一絲溫暖。

上 / 下一篇新聞