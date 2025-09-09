周耀輝轉校任教都大 續伴年輕人荒土飛縱

明報記者 范灝民

紅白色圓點沙發與草綠牆壁，記者甫走進周耀輝的都大辦公室，空間雖小卻不感壓迫。周耀輝說，室內裝潢與浸大時相若，當初以為那是「一世人最後一個辦公室」，決心設計屬於自己的空間，豈料峰迴路轉來了都大任教。他不時跟學生談日常、談心事，另類風格的辦公室或有助雙方拉近距離、坦誠相對。他認為長輩可為年輕人提供很多建議，但因師生的距離感，學生未必求助，「我不是想做一個這樣的大人」。

周耀輝在華語樂壇筆耕近40年。他在荷蘭攻讀博士學位後，2011年到浸大教歌詞創作與性別研究等科目，其間有學生自組「周耀輝歌詞班（一世唔畢業）同學會」。他自言是「長情的人」，與浸大生交流或學術研究總能自得其樂，亦珍視與學生的關係，多年來未曾有轉校念頭。數年前，這名填詞人踏入耳順之年，是社會認為的退休之齡。他說浸大為60歲全職教授設5年延遲退休政策，通常分3年及2年兩階段申請，他上學年末完成首階段合約，去年須決定是否要跟學校延期多兩年，再展開退休生活。

從來日方長到時日無多 「不想放棄」歌詞班

周續說，隨年紀愈大，不會再以來日方長形容生命的盡頭，而是「時日無多」，不知頭上倒計時仍有多少時間，更提醒他要珍惜光陰做重視的事。「我會很緊張歌詞班，我覺得這是我不想放棄的一種教學」，亦有很多想法想借助大學資源做研究，「退休從來不是我個option（選擇）」，遂與其他大學商討各種合作可能，幸獲都大以更彈性的條件聘用，他說現只需教歌詞創作，行政工作大減，有時間專注培訓後輩、學術研究等更值得投放心機的事情。

談到過去人生路，周耀輝對內心的重視與其印有鮮明「STAY FREE」字句的上衣般不難察覺。1989年，他辭去政府工，按自己對社會所見所感先後創作《愛在瘟疫蔓延時》、《忘記她是他》及《天問》等作品；1992年正值職場黃金期，卻冀脫離生活壓力，辭任《明報》編輯及電台主持遠赴荷蘭，至今不時往返兩地。他形容在阿姆斯特丹如消費者，可享受當地的美麗，身處寬廣自由、輕鬆悠閒的空間中；香港則如公民，可為此城創造某些價值，將自己生命中「轉來轉去」的經驗與青年分享。

想告訴年輕人 不隨主流兜兜轉轉「都OK啊」

周耀輝說，香港像是有很多選擇，但在學業、職業或感情上，卻受分數、家庭、薪酬或未來出路等因素左右，「甚至怎樣做一個男生、一個女生，或者一個非男非女的人，香港都真的很難」。周說，雖未必懂得教人如何做人，但至少能以自己選擇走過的路作例子，以及向學生示範「兜兜轉轉之下我現在都OK啊」。他又慨嘆「那時候離開香港也是貪心，想見多點這個世界，去找找自己。然後讀書也是類似這樣的心態。2011年回來香港也是一樣，我要放棄很多原本建立到的東西……沒想到原來去到2025年，我的心也是這樣」。

周耀輝始終希望讓年輕人知道，世界上仍有人會選擇社會認為不應該選擇的東西，至少讓他們覺得有這樣的人與他們同在，給他們勇氣選擇想走的路。展望未來，他未對退休設期限，明言盼盡力保持健康，願做到身體再支撐不住一刻。