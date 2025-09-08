專家倡三層應急制擴至小五六

政府前年底推展三層應急機制，當中讓中學校長轉介較高自殺風險者接受醫管局精神科服務。葉兆輝在無綫節目《講清講楚》表示，機制對受精神困擾的學生有一定幫助，又留意到近年自殺個案，年紀較小者約11至12歲，建議將機制擴至涵蓋小五至小六學生；惟由於75%自殺個案前無徵兆，故對防止學童自殺的成效有限。

葉分析，部分遺書可見自殺學童對未來失盼望，認為制度及家庭環境對學童對未來的盼望有影響，重申學校應建造一個健康的環境，令學生「要覺得學校係開心嘅」、減少返學的焦慮，亦呼籲家長多注意孩子情緒上的急劇轉變。

稱疫情減社交 需增學生互動

葉亦提到，新冠疫情影響學生的人際關係及社交網絡，學生即使升上高年級後亦未能完全修補，呼籲學校製造機會，讓學生之間、師生之間建立良好關係。

對有小學生吸食依托咪酯，葉兆輝稱有酒精及藥物習慣的學生，其自殺風險率會比常人高2至6倍，憂慮學童生活是否無其他事能引起興趣，希望能「拉番佢哋返來」。