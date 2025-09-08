明報新聞網
教育

港大AI聊天助青年斷癮 研究：戒煙率勝真人輔導 6個月驗證 使用者感更安心抒發感受

【明報專訊】16歲小儀（化名）3年前開始吸煙，其間曾向家人諮詢戒煙，反被介紹抽「電子煙」。她獲安排使用港大醫學院護理學院的生成式AI戒煙聊天輔導機械人，稱AI讓她更安心抒發感受，成功戒煙。港大研究發現，使用AI戒煙輔導的年輕人6個月驗證戒煙率為23%，較真人電話輔導高逾三成。

煙齡兩年多的小儀當初受家人影響，並因新冠疫情下中學面授課停擺，患情緒問題，開始抽煙以抒發情緒。她明白吸煙禍害，曾向家人提起戒煙，反而被介紹抽電子煙，稱「（電子煙）最近出咗咩新味」，使她難戒斷。幸得AI輔導，她花大半年成功戒煙。她說自己較內向，真人輔導反讓她尷尬，AI使她抒發時更安心，建議亦較實在。

諮詢家人 反被推介電子煙

港大醫學院護理學院戒煙治療研究組研發本港首個AI聊天機械人以輔導青少年戒煙，團隊去年獲政府醫療衛生研究基金資助50萬元，去年7至11月在「港大青少年戒煙熱線」開展研究。

團隊邀請154名25歲或以下、過去30日曾使用煙草產品（包括傳統煙、電子煙及加熱煙）的青少年參加研究，參加者平均年齡18.3歲，並將全部人均分為兩組，分別接受AI機械人和真人電話輔導，團隊招募後3個月及6個月做「電話隨訪」，又邀請參加者做「唾液可的寧測試」，結果發現，接受AI戒煙輔導的年輕人，6個月驗證戒煙率為23%，較後者17%高逾三成。

港大醫學院團隊近年多研究借以科技幫助戒煙，例如輔導員用WhatsApp鼓勵煙民戒煙。今次研究由該院的護理學院名譽助理教授陸子璡負責。團隊表示，現今青少年習慣打字多於打電話，加上AI輔導能24小時運作，能補足現時傳統電話戒煙輔導的不足。團隊亦提到，儘管今次研究的樣本數目少，結果在統計學上未顯著，但至少確立AI聊天輔導在戒煙成效上，跟傳統電話輔導相若。

學者：難代真人 惟輔導要轉型

至於AI能否取代真人做輔導，港大醫學院護理學院助理院長王文炳認為不能夠，指AI始終難主動接觸吸煙者，如要鼓勵他們接受戒煙服務，仍倚靠人手。但他稱輔導工作確實要「轉型」，包括思考如何跟受助者建立關係，並為他們提供情緒支援。

相關字詞﹕香港大學 港大醫學院 戒煙

