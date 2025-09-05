AI解讀獸醫報告 分析寵物飲食 醫療網絡地圖 中大團隊創寵物平台 冀建毛孩醫健通

Peqaboo由中文大學初創團隊及本地註冊獸醫花9個月並自資「六位數」研發。團隊將參加本月19至20日舉行的「中大創業日」，分享初創成果。

創辦人之一Simon在中大修讀細胞及分子生物學，2021年畢業，在學時曾推網上教學平台，有創科底子，畢業後因熱愛寵物，曾研發寵物召車平台。他說該平台經營一年，當時遇上不少主人反映養寵物的日常問題，碰巧遇上AI熱潮興起，使他萌生創立Peqaboo。

Peqaboo設手機應用程式，功能包括AI聊天室，用家可向AI查詢寵物護理意見，亦可上載圖像，舉例上載一碗芒果的照片，AI可根據用家提供的寵物資料，分析寵物是否適合進食該款食物、進食分量等。Simon說AI參考20多本獸醫教科書及過百份文獻。程式同時設AI解讀報告功能，用家上載獸醫報告，AI可分析報告臚列的各項指數，若發現有問題，會提示用家並給予意見。

接洽10診所 盼資料互通方便治療

當發現寵物生病，主人要找合適獸醫診所亦非易事。Simon憶述某次領養的唐狗因掉入坑渠染上「狗瘟」，他四出找獸醫卻不獲受理，稱狗已患「絕症」。他其後獲一間非牟利診所協助，愛犬最後痊癒，令他反思「其實唔關寵物病情事，問題係資源配得啱唔啱」。其應用程式現設醫療網絡地圖，用家可了解每間診所的資料、獸醫駐診時間、設備等，團隊盼節省用家配對診所的時間，使治療不被延誤。

平台至今推出逾半年，團隊稱已處理逾8萬個AI對話，用戶來自香港、台灣及日本等。團隊說正跟10間獸醫診所接洽，將來想建立「寵物版醫健通」，盼平台資料可在各診所互通，方便寵物治療。團隊正研究提升AI分析X光片及磁力共振掃描圖等功能。