調查：近半幼師每天OT 近六成思轉行 教育大學籲正視 免學生回升後缺人

教大團隊今年1至6月透過郵寄及電郵邀請全港已註冊幼稚園參與調查，收回851份有效問卷，包括校長或主任（22.9%）、班主任（59.7%）及科任教師、教學助理等其他教師（17.4%）。

調查顯示逾半數（51.8%）受訪者每天在校內工作逾10小時，亦有近半數（47.7%）每天加班，在校外工作兩小時或以上。整體而言，約六成（60.2%）受訪幼師每周工時中位數達55小時或以上，教大稱遠高於統計處公布本港僱員工時中位數的40小時。教大團隊指出，其中3個分別在幼稚園擔任校長、主任、班主任的受訪者每日工時長達18小時，每周工作90小時。另外，逾六成幼師自評已精疲力竭，部分人更稱睡覺都夢見在工作。

教大幼兒教育學系署理主任劉怡虹指出，工時冗長與職務性質有關，幼師需在學生上課前準備，課後亦需與家長溝通，午飯時間往往不足半小時；由於幼兒上課以互動和活動為主，幼師不但要投入大量體力、觀察學生所需，也要不斷構思教學內容。

教育局推算 適齡學童後年起回升

團隊又稱，隨着學生人數下降，不少幼稚園削減教職員編制，但日常課程、畢業禮及校園活動仍需進行，令留任幼師承擔更多行政及籌劃工作，進一步加重負擔。整體有逾八成受訪者認為幼教行業前景不明朗，近六成正考慮離開行業。劉怡虹稱，近年本港出生率微升，若師資持續流失，至2027年適齡學生人數回升後，業界將面臨人才短缺的隱憂。

本報翻查教育局推算數字，本港適齡讀幼稚園的3歲學齡人口將先跌後升，今年的3.62萬人明年將大跌17.4%至2.99萬人，後年回升9%至3.26萬人，隨後幾年繼續上升。

逾七成稱SEN培訓需求殷切

教大調查亦發現，雖然大部分幼師身心疲憊，逾九成（90.8%）受訪者稱總是積極參與持續進修以提升教學水平。逾七成表示對支援特殊教育需要（SEN）兒童的培訓需求殷切（72%），其次為家長及社區參與的培訓（46.8%）及社區資源運用的培訓（36.7%）。