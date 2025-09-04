明報新聞網
報料
報料
主頁
每日明報 要聞 港聞 經濟 娛樂 副刊 社評 觀點 中國 國際 教育 體育 英文 作家專欄 大灣區 圖片看世界
即時新聞 即時港聞 即時熱點 即時娛樂 即時經濟 即時地產 即時兩岸 即時國際 即時體育 即時文摘 專題報道 圖輯 即時新聞總覽
明報影片 每日明報 即時新聞
明報生活 明報OL網 明報健康網
訂戶專享 個人化新聞 我的書籤 訂戶通知 電子報 電子報(學生版) 昔日明報
會員平台 服務一覽 訂閱電子報 付款方法 常見問題 客戶已選取服務 使用條款及細則 更改個人資料

教育

調查：近半幼師每天OT 近六成思轉行 教育大學籲正視 免學生回升後缺人

【明報專訊】教育大學幼兒教育學系調查發現，逾半幼稚園教師每日需在校工作10小時或以上，亦有近半下班後仍需工作最少兩小時，身心壓力沉重。另隨着出生率下降，不少幼師憂慮行業前景，近六成受訪者考慮離開幼教行業。教大學者呼籲政府及業界正視問題，避免人才流失。

教大團隊今年1至6月透過郵寄及電郵邀請全港已註冊幼稚園參與調查，收回851份有效問卷，包括校長或主任（22.9%）、班主任（59.7%）及科任教師、教學助理等其他教師（17.4%）。

調查顯示逾半數（51.8%）受訪者每天在校內工作逾10小時，亦有近半數（47.7%）每天加班，在校外工作兩小時或以上。整體而言，約六成（60.2%）受訪幼師每周工時中位數達55小時或以上，教大稱遠高於統計處公布本港僱員工時中位數的40小時。教大團隊指出，其中3個分別在幼稚園擔任校長、主任、班主任的受訪者每日工時長達18小時，每周工作90小時。另外，逾六成幼師自評已精疲力竭，部分人更稱睡覺都夢見在工作。

教大幼兒教育學系署理主任劉怡虹指出，工時冗長與職務性質有關，幼師需在學生上課前準備，課後亦需與家長溝通，午飯時間往往不足半小時；由於幼兒上課以互動和活動為主，幼師不但要投入大量體力、觀察學生所需，也要不斷構思教學內容。

教育局推算 適齡學童後年起回升

團隊又稱，隨着學生人數下降，不少幼稚園削減教職員編制，但日常課程、畢業禮及校園活動仍需進行，令留任幼師承擔更多行政及籌劃工作，進一步加重負擔。整體有逾八成受訪者認為幼教行業前景不明朗，近六成正考慮離開行業。劉怡虹稱，近年本港出生率微升，若師資持續流失，至2027年適齡學生人數回升後，業界將面臨人才短缺的隱憂。

本報翻查教育局推算數字，本港適齡讀幼稚園的3歲學齡人口將先跌後升，今年的3.62萬人明年將大跌17.4%至2.99萬人，後年回升9%至3.26萬人，隨後幾年繼續上升。

逾七成稱SEN培訓需求殷切

教大調查亦發現，雖然大部分幼師身心疲憊，逾九成（90.8%）受訪者稱總是積極參與持續進修以提升教學水平。逾七成表示對支援特殊教育需要（SEN）兒童的培訓需求殷切（72%），其次為家長及社區參與的培訓（46.8%）及社區資源運用的培訓（36.7%）。

相關字詞﹕幼稚園 加班 壓力 幼稚園教師 出生率 教育大學

上 / 下一篇新聞