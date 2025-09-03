《小學概覽》多校重精神健康 教師帶領晨跑 同學積分換獎

崇真測考後社交日 讓學生放鬆

位於東區的筲箕灣崇真學校亦在《概覽》提及，測考後會舉行「Social Day（社交日）」，設攤位遊戲和分享美食活動，讓學生放鬆學生心情，保持精神健康。該校另稱小息活動多元化，學生可參與象棋機械人、單車、跳繩等活動。至於中西區的聖嘉祿學校則稱，重視師生及家長的精神健康，定期舉辦活動如「無功課日」，師生在早會齊做課前護脊操。

另一方面，多間學校表明會加強國民教育。青衣商會小學在《概覽》列明課程將融合STEAM和國情教育，舉辦活動包括「AR中國航天發展史」、「無人機中國遊」。

中西區官校李陞小學稱，學校圖書館設「國民教育圖書角」，提供不同種類國教及《基本法》圖書供學生閱讀。