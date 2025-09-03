藥倍釀風波 家長仍安心 聖保羅男女附小簡介旺場

本報記者昨於簡介會開始前約一小時到場，約百名家長在校內等候。從事金融業的家長鍾先生育有兩名子女，正讀幼稚園低班（K2），看中該校「一條龍」升學、注重學生全面發展。談到現有各類人才計劃，有內地港籍學生、人才子女來港讀書，鍾稱未太憂慮會加劇學額競爭，認為即使無人才來港，競爭亦無可避免存在，作為家長只需培育好子女便可。

有稱料單一事件 無損印象

該校中學生潘浠淳早前憑「藥倍安心」平台奪多個創科獎，捲入「請槍」爭議和被指侵犯病人私隱風波。被問風波會否影響學校印象，鍾先生認為是個別事件，料其他學校也有類似事件，不能因此否定學校往績及信譽。他又指「任何事都有兩面」，校方有既定做法，難評處理得好或壞，「學校做咗佢要做嘅嘢咪得」。

約10年前經「優秀人才入境計劃」來港任職大學教授的安小姐說，今次風波涉學術誠信，「肯定不對」，並認為家長不應太干涉孩子的成長，「如他有能力就自己做，沒能力又何必做這樣的事？」她相信該校學生本身已很優秀，沒必要「做額外動作」，免損孩子的品格培養。她覺得今次是單一事件，不認為校方仍需負更多責任，故沒影響對該校的印象。

家長安排主科補習琴棋書畫足籃

稱助子應對專才子女競爭

排頭位的家長劉女士昨午約12時起排隊，她育有一子，形容「特別緊張」兒子發展。她稱兒子參加中英數等補習班，亦有安排過琴棋書畫、籃球、足球、田徑及欖球等課外活動，盼發掘兒子潛能，並用作應對專才子女帶來的競爭。她稱兒子未曾抱怨辛苦，享受各種體驗。

校長稱面試重學生溝通專注

該校小一學額150個，入學申請周五（5日）下午4時截止。校長張慧純說，面試着重學生溝通、專注、待人接物等表現，冀招收「喜愛學習，具好奇心，樂於溝通」的學生。她補充，申請人在面試中可用母語對答，但強調學校是中文小學，學生理應懂聽說廣東話及閱讀中文。