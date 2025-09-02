明報新聞網
教育

安博官小開學未竣工 校長：不涉安全問題

【明報專訊】安達臣發展區新校「安博官立小學」昨日迎接首個開學日，惟校舍內外的工程仍未完成，有家長對校方有信心，不擔心學童安全。綜合家長及學生所述，安博小一級約11人、小三級約3人、小四級約6人，有家長稱不擔心人數少影響子女社交活動，有學生認為人少有助專心上課。教育局長蔡若蓮透露安博今學年共設6班，稱該校開學一切順利，校園工程受惡劣天氣影響，她強調開學前獲專家評估，確保師生安全。

今學年6班 家長不憂人少礙社交

本報記者上周二（8月26日）到安博觀察，當時校舍多處工程未完成。記者昨早再訪校，安博校舍部分地方仍有綠色防護網圍封或築起棚架，校門大閘、部分園藝工程亦未完成。原任沙田官小副校、現為安博創校校長的陳國強昨於校舍迎接家長及新生，他說校園範圍大，雖然部分校園美化工程未完成，但不涉安全問題，又稱工人會在指定位置出入，學生會在安全、指定的課室學習。

綜合學生及家長所述，安博學生人數偏少，當中有小一生上周向本報說全級11人。居於馬鞍山的安博三年級生家長文女士說，該級只有3個學生，較兒子原本就讀的香港培正小學每班約39個少。被問會否擔心學生少影響社交，她稱兒子較外向，可認識其他級同學。她預料附近居民陸續收樓，估計學生人數愈來愈多。其兒子周同學表示，即使校園有工程未完成，不擔心影響上課，「因為只係得3個人，都專心到」。小四生林同學則稱全級約6人，家長林太不擔心影響學習，「可能老師仲照顧得好啲」。

觀塘家長花句鐘到校 盼有校巴

居於觀塘的家長丘女士與孩子遲了約10分鐘到校，她形容學校偏僻，由觀塘坐巴士到安達邨再步行返學，花約1小時，冀政府增加巴士班次、校方提供校巴。另一觀塘家長伍女士說，雖然工程期間校內有灰塵，但有設空氣過濾系統，「放心少少」。

蔡若蓮昨早到另一官立小學參與開學活動。她提到安博開學一切順利，重申因暑假經歷數次惡劣天氣，工程受影響，又稱其他學校亦有工程受天氣影響。被問安博全校共有多少個學生，她未正面回應，僅透露該校共設「6個班」。

昨日發布的實體版《小學概覽2025》未記載安博教師人數，本報翻查網上版，顯示該校連同校長共有8個核准編制教師職位，全部教師持10年或以上年資。

立法會教育界議員朱國強日前稱安博工程未完，建議安排臨時校舍或網課。西貢區津貼小學校長會主席陳瑞良不同意，認為新生需適應上學，又指未完成工程包括「美化建築」，料當局評估過始讓該校校舍啟用。

相關字詞﹕工程 學生 蔡若蓮 官立小學 開學 西貢區 安博官立小學

