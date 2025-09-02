明報新聞網
教育

80官津小學小一「零測考」 20間全年4次

【明報專訊】昨日出爐的《小學概覽2025》詳列全港小學一年級的測驗及考試次數。根據本報統計，全港80間官津小學小一生全年「零測考」，佔總數17.9％；另有20間小學的小一生全年須測考4次，包括荃灣官立小學。該校校網顯示，一年級生上學期不設考試，學生平日會在課堂做中英數、科學、人文科學習重點評估。

本報統計全港448間官津小學的小一級測考次數，發現20間（4.5%）全年測考4次、54間測考3次（12%）、234間（52.2%）測考兩次、60間（13.4%）測考一次。

有80間（17.9%）小學的小一生全年「零測考」，包括青衣東華三院黃士心小學，該校亦表明會避免緊接在長假期後測考。《概覽》提到該校實行特色時間表，上午為核心課程，下午為跨學科學習，校方並推展「樂學課程」加強跨課程學習和閱讀。

中西區英皇書院同學會小學小一生全年須考試兩次。《概覽》所示，該校重點發展包括提供「留白時間」，設學生「長午休」環節、功課堂，學生亦可在周五自學一小時，藉此「善用學時」。

津小議會：零次未必比4次好

津貼小學議會主席張作芳理解外界關注測考為學童帶來壓力，但她反問「零次（測考）是否一定比4次好？這又未必」。她認為學校總要有方法評估學生的學習進度，以調整教學步伐，測考只是方式之一。她說家長如何協助學生應對測考才是關鍵，倘每次只責怪孩子測考失分，就算少測考亦會為學生帶來壓力。

教局：不少校按校情優化安排

教育局長蔡若蓮昨日表示，相信學校會就評估安排與家長溝通，並為學生作最合適安排，強調所有評估考試「均希望能回饋教學」，讓教師知道如何調整教學進度或速度，並讓學生和家長盡快「診斷」學習需要。

去年更新的《小學教育課程指引》列明，教育局建議小學調適課程及課業，在小一上學期不設測考，亦要盡量避免緊接在長假期後測考。教育局昨晚回覆表示，局方了解不少學校已按校情和學生需要「優化」評估安排，如取消小一全年的紙筆評估。

相關字詞﹕默書 零測考 小學概覽 小學 考試 測驗

