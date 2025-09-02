強制舉報虐兒1月生效 校長：初行料有不確定

李建文是《強制舉報者指南》教育界專業顧問團成員，除親自向校內教師講解條例，安排教師參與教育局網上課程，該校亦已檢視高危學生情况，冀及早支援學生及家長，稍後將於家長晚會再講解條例，包括虐兒的範疇及嚴重等，藉以加強預防工作。

李續稱，當局推出的《強制舉報者指南》提供決策流程圖及輔助分析框架，有助教育界掌握舉報機制。他已於校內以模擬情境與教師預演如何應對在校內發現嚴重虐待個案，協助掌握實際操作。他認為新措施推出會有不確定性，但隨着實際操作增加，會慢慢消除教師憂慮。

稱不論強制否 發現個案即跟進

李強調，學校一旦發現個案，即使非強制舉報個案仍會跟進，「不舉報不代表我們沒有處理」。不過，教師及社工遇到懷疑個案，會關注如何後續跟進，特別是與學生的關係。以往曾有疑受虐學生，因學校報警致其母被捕，與學校關係破裂，他稱這些情况難處理亦難避免，料教育界未來面臨更多挑戰，冀各界多體諒教師及社工。

李續稱，懷疑施虐者包括兒童熟悉的人、甚或是其照顧者，當局應檢視並預備足夠兒童緊急宿位。他提醒同業，當受虐兒童重返校園，首要關顧其情緒與精神健康，學校可考慮彈性處理其出勤及學習進度。

救助兒童會料舉報大增 籲設跨專業小組

香港救助兒童會總幹事曾迦慧預計條例生效後，舉報個案將顯著上升，促政府設立跨專業工作小組，共同處理較複雜的虐兒個案。由於條例涉25個專業，她建議政府為各專業提供針對培訓，並考慮培訓與專業認證掛鈎，放入相關專業課程。她相信條例生效初期或未盡完善，建議政府蒐集數據，定期檢討。