「超級數學院」14新生3港人 致真院長丘成桐：目標改變中國數學前景

學院今年2月成立，丘成桐當時表示首學年招生約40人，包括10名本地生及30名非本地生。丘成桐昨出席開學禮後表示，當初與清華大學求真書院共同招生時有數千人報名，約400人獲面試資格，經篩選後達標並獲取錄的學生只有14人，包括3本地生及11非本地生。

保收生質素 不寵壞能力差學生

丘成桐解釋，不少申請者未達要求，若取錄能力差者，將不利其學業發展，或拖累其他學生進度。他強調無硬性規定本地生及非本地生比例，中大願特別照顧本地生，但「假如香港學生成績唔得，我哋亦無能為力」。他說學院需保持學生質素，不能「寵壞」能力差的學生。

丘又說，香港6年前曾發生「暴動」，加上以往本地生只着重金融等學科，以及覺得出國讀書是主要出路，降低了中學生對學習基礎科學的興趣。他說全球華人數學家中，香港不少知名學者均佔重要地位，認為若改變現時中學生對基礎科學的觀念，香港有條件培養出優質學生，使他們在10年內達到數學界最頂尖的領導地位，「重展香港雄風」。

丘又認為，隨着美國逐漸圍堵中國，學生難赴美留學，有信心學生未來會明白香港的訓練不下於哈佛大學等知名學府，並選擇留港升學。

盧煜明籲學生貢獻中國數學

學院的8年制課程涵蓋3年數學基礎訓練、兩年科研訓練及3年博士訓練，研究範圍涵蓋基礎及應用數學、人工智能（AI）等，畢業生可獲頒授中大學士及博士學位。

現年16歲來自深圳的學生王厚元表示，以往對數理知識有興趣，加上父親多在港生活，自己因而受香港文化薰陶，故一直夢想來港讀書。至今年2月，他得知學院招生，抱嘗試心態報讀，未來希望藉課程知識，研究自動駕駛等AI應用，以貢獻社會。

中大校長盧煜明昨在活動致辭稱，數學幾乎是分子醫學、自然科學及工程學的基礎，學院能成為交流數學的國際教育平台，培養出頂尖人才。他又寄語首批學生保持對知識的渴求，為中國的數學發展貢獻。