資優學苑體驗日 學生摸化石學AI

教局擬兩年供逾8000名額

另外，立法會教育事務委員會周五開會，當中會討論本港資優教育的發展。教育局日前向立法會提交文件，提到資優教育學苑的目標是兩年內（2024/25及2025/26學年）提供超過8000個比賽及培訓名額；局方稱學苑現有9400名學員。

文件亦提到，在「資優教育基金」的資助下，不同機構過去6個學年共舉辦63個校外進階學習課程，涵蓋STEAM（科學、科技、工程、藝術和數學）、人文學科和社會科學研究等範疇，局方稱全港約2440名中小學生受惠。

文件又引述上學年（2024/25）完成的「學校校本資優教育問卷調查」結果，稱72.9%學校表示，每年恆常提名合資格學生成為學苑學員，89.7%學校提名資優生參加跨地域、全國或國際比賽，局方認為反映資優或高能力學生不止在校內得到適切的培育，在校外也能獲支援。