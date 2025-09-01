明報新聞網
報料
報料
主頁
每日明報 要聞 港聞 經濟 娛樂 副刊 社評 觀點 中國 國際 教育 體育 英文 作家專欄 大灣區 圖片看世界
即時新聞 即時港聞 即時熱點 即時娛樂 即時經濟 即時地產 即時兩岸 即時國際 即時體育 即時文摘 專題報道 圖輯 即時新聞總覽
明報影片 每日明報 即時新聞
明報生活 明報OL網 明報健康網
訂戶專享 個人化新聞 我的書籤 訂戶通知 電子報 電子報(學生版) 昔日明報
會員平台 服務一覽 訂閱電子報 付款方法 常見問題 客戶已選取服務 使用條款及細則 更改個人資料

教育

資優學苑體驗日 學生摸化石學AI

【明報專訊】約500名資優生前日（8月30日）參加資優教育學苑課程體驗日，在互動攤位體驗不同學術領域的活動，當中有學生藉機會觀察及觸摸化石，學習古生物學；另有「AI牙科檢查」攤位，由港大牙醫學院主理，導師教導資優學員用人工智能（AI）應用程式，示範如何使用程式檢查牙齒健康。學苑院長黃金耀稱，希望學員藉活動親身感受學苑課程的獨特魅力，並激發學員對學習的熱情。

教局擬兩年供逾8000名額

另外，立法會教育事務委員會周五開會，當中會討論本港資優教育的發展。教育局日前向立法會提交文件，提到資優教育學苑的目標是兩年內（2024/25及2025/26學年）提供超過8000個比賽及培訓名額；局方稱學苑現有9400名學員。

文件亦提到，在「資優教育基金」的資助下，不同機構過去6個學年共舉辦63個校外進階學習課程，涵蓋STEAM（科學、科技、工程、藝術和數學）、人文學科和社會科學研究等範疇，局方稱全港約2440名中小學生受惠。

文件又引述上學年（2024/25）完成的「學校校本資優教育問卷調查」結果，稱72.9%學校表示，每年恆常提名合資格學生成為學苑學員，89.7%學校提名資優生參加跨地域、全國或國際比賽，局方認為反映資優或高能力學生不止在校內得到適切的培育，在校外也能獲支援。

相關字詞﹕資優教育 牙科 化石 資優生 資優教育學苑

上 / 下一篇新聞