教育

中學生幸福感調查：逾兩成現抑鬱焦慮徵狀

【明報專訊】今日是開學日，莘莘學子收拾心情返學。浸信會愛群社會服務處昨公布調查，發現逾兩成受訪學生分別出現中度至非常嚴重的抑鬱、焦慮及壓力徵狀，與去年相若。約三成受訪學生有學業拖延行為，最常見包括將功課拖到最後一刻才做。機構分析，學業拖延的行為受抑鬱、焦慮及壓力影響，負面情緒愈多，愈易拖延。

三成學生有作業拖延行為

調查去年11月至今年3月進行，1802名中學生受訪，25.9%受訪學生有中度至非常嚴重程度抑鬱，最常見抑鬱徵狀為「沒有什麼好事情是我可以期待的」。22%學生有中度至非常嚴重程度焦慮，徵狀多與身體警號有關，最常見為「好像快要暈倒」。壓力達中度至非常嚴重程度學生佔20%，較去年增2.9%，最常見的壓力徵狀為「我為小事而煩惱」。

港大精神醫學系名譽臨牀教授黃德興說，學業拖延的成因多樣，如受教育制度、社會期望等因素影響，籲社會各界協助學生管理並克服學業拖延問題。浸信會愛群社會服務處臨牀心理學家紀正楠建議，青少年可試將任務拆為小目標並逐步完成，配合自我獎勵；家長宜以身作則，展現良好的時間管理與專注習慣，同時以肯定取代責難。

浸信會愛群社會服務處助理總幹事盤鳳愛建議，學校以「過程性評估」取代「一試定生死」，稱學習過程亦值得重視，亦要教導學生如何面對失敗及接納不完美。

