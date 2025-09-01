明報新聞網
教育

「小手」無礙高球創佳績 少年獲獎金盼助同路人

【明報專訊】13歲的馬皓軒天生左手缺失手掌骨，憑毅力和熱誠走出不一樣的高爾夫球之路。他說兩歲半偶然從電視看到高球賽，對選手將球打入洞深感新奇，萌生興趣學打球。現在球賽嶄露頭角的他說，由於左手無法正常握桿，要右手支撐才能揮杆，亦有別一般人只選左手或右手杆，他則要用兩款球杆，以配合不同需要，靠自己調節，克服先天限制。

日本殘疾人公開賽奪冠

皓軒在教練的陪同下，6歲起接受高球訓練，平時在校完成課業後，便趕往練習場受訓，他形容高爾夫球讓他學會無論風吹雨打，都要咬緊牙關堅持，盡己所能。他去年在日本殘疾人公開賽（臂障組）奪冠，今年更成本港首個參與中學校際高爾夫球比賽的殘疾球手，並勇奪丙組男子個人淨杆亞軍。他昨獲「兒科醫學會鵬程奮進堅毅獎學金」頒發卓越成就獎學金兩萬元。

皓軒父母成立「牽手同行協會」，皓軒昨透露，部分獎學金將撥作支援協會運作，以幫助同路人，並期望透過自身經歷，鼓勵他人不要放棄追逐夢想的機會。

自閉女克服萬難攻8級提琴

同獲獎學金的16歲學生陳藝丹，自小患自閉症譜系障礙，是有特殊學習需要（SEN）學生，她憑毅力及自律，突破音樂路上的重重難關。她昨說，已學習小提琴和二胡逾10年，仍記得初時需花約兩年才掌握五線譜，但她從不言棄，每日苦練小提琴兩小時，最終考獲英國皇家音樂學院8級小提琴，並在校際及國際比賽中屢獲獎項，現為香港青年愛樂弦樂團成員。

藝丹稱，每逢練習遇困難時，會反覆演奏至熟練，或向姊姊請教；情緒低落時，她則靠聽音樂或小睡來調整心情。她說會把部分獎學金投放至準備演奏級考試，盼延續她的音樂故事。

少女病後熱心公益同獲嘉許

另一獎學金得主、13歲黃梓蓁出生時確診膽管閉塞，經歷多次手術無效，在11個月大時靠父母朋友無私捐肝才重獲新生。康復後，她除投身音樂、考獲中提琴4級外，亦熱心公益，參與義工服務，她盼將部分獎學金捐至世界自然基金會，支持慈善工作。

「兒科醫學會鵬程奮進堅毅獎學金」頒獎禮昨舉行，嘉許在逆境中展現毅力的長期病患、SEN或出身草根的青少年，共168人獲獎，其中20人獲「卓越成就獎學金」、即兩萬元；其餘「潛力發展獎學金」得主，每人獲1.5萬元。教育局長蔡若蓮昨說，獲獎學生都是生命戰士，是她心中的英雄，感謝各界攜手鼓勵學生積極面對人生的挑戰。

相關字詞﹕學生 自閉症 高爾夫球 獎學金

