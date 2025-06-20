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教育

稱批作文AI大省時間 教師：文學味仍難辨

【明報專訊】初創公司「漢墨靈筆有限公司」近年研發人工智能（AI）工具「巫筆」，協助中文教師批改寫作，已推出8個版本，一年批改逾10萬篇作文。有中學教師稱以往改一班學生作文動輒需10小時，現在AI半小時便能生成評語報告，節省大量時間；有校長認為使用工具前先應培養師生AI素養。

「巫筆」由香港科學園、中大和理大合共撥款約100萬元支持研發，只要上載文章到平台，AI便能快速生成評語和分數並提供寫作建議。平台能批量分析學生表現，包括歸納各級學生寫作時常見問題，生成改寫練習。平台現時供逾160間中學使用，其中80間已付費訂閱。

旅港開平商會中學去年起於中五及中六班別試用平台批改作文。該校中文科主任陳焯炘稱，以往批改每篇作文需5至20分鐘，以一班30人計算，每改一班作文便要10小時，而每個教師平均教3班，認為AI為教師節省工作量。

校長：用前需育AI素養

惟她稱平台辨別具「文學性」的句子時有難度，有學生曾用「垂死的金魚」比喻香港的霓虹燈，被平台評為比喻不當，反映平台難配合本地文化理解文章，仍需教師把關。

有30年師資的私立中學校長陳先生認為，AI是大勢所趨，其校亦打算購買「巫筆」，但他關注平台除能批文還能如何啟發學生，稱校方使用工具前除應確保師生有足夠AI素質，教師使用AI後亦應保持為學生好的心，不能只埋怨工作量大。

相關字詞﹕中學 作文 寫作 人工智能

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