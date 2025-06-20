稱QS成績鼓舞 教局：盡力加非本地生

教育局發言人說，本港教育體系在多項國際排名取得優異成績，充分反映香港作為國際人才樞紐的吸引力，將對有意到本港高等院校求學或研究的海外專才提供協助便利，包括因應實際需要爭取更多非本地生名額。

局方稱，政府將進一步促進8間資助大學協同合作，包括支持院校共同成立的大學校長會國際化小組繼續在全球推廣「留學香港」品牌，亦會繼續致力促進本地大學研究人員與團隊加強國際交流及聯繫，推動他們拓展與海外同儕的研究網絡合作空間。

促進八大合作 增國際聯繫

教育局強調，政府十分重視大學教與學質素，投放大量資源推動香港教育更高質量發展。為配合國家「十四五」規劃，政府會充分把握粵港澳大灣區發展帶來的機遇，透過教資會轄下研究資助局支持8間資助大學各類型尖端研究計劃。