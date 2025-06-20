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教育

稱QS成績鼓舞 教局：盡力加非本地生

【明報專訊】國際高等教育資訊機構Quacquarelli Symonds（QS）昨公布「世界大學排名2026」，本港6間資助大學的排名按年上升，其中5間名列首100名。教育局昨稱，成績令人鼓舞，是對高等院校團隊的肯定，亦印證政府長期致力投資教育、提升高等院校競爭力的成果。當局稱，將盡最大努力為海外人才提供協助便利，包括因應實際需要爭取更多非本地生名額。

教育局發言人說，本港教育體系在多項國際排名取得優異成績，充分反映香港作為國際人才樞紐的吸引力，將對有意到本港高等院校求學或研究的海外專才提供協助便利，包括因應實際需要爭取更多非本地生名額。

局方稱，政府將進一步促進8間資助大學協同合作，包括支持院校共同成立的大學校長會國際化小組繼續在全球推廣「留學香港」品牌，亦會繼續致力促進本地大學研究人員與團隊加強國際交流及聯繫，推動他們拓展與海外同儕的研究網絡合作空間。

促進八大合作 增國際聯繫

教育局強調，政府十分重視大學教與學質素，投放大量資源推動香港教育更高質量發展。為配合國家「十四五」規劃，政府會充分把握粵港澳大灣區發展帶來的機遇，透過教資會轄下研究資助局支持8間資助大學各類型尖端研究計劃。

相關字詞﹕高等院校 教育局 QS世界大學學科排名

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