地理DSE考察單元 2027年起「3變2」

DSE地理科設兩卷，考評局2019年起在卷一增加「實地考察為本題目（FBQ）」，佔全科15%分數；各屆DSE考問的實地考察單元不一，考評局會在開考的幾年前公布指定考問的3個單元，考生考試時可3選1作答，例如過往曾考問「工業區的可達度與製造業活動集約度關係」。

教育局去年底至今年1月展開諮詢，提出將實地考察單元「3變2」，局方昨日致函各中學，稱2027年DSE起考生可在選定的兩單元2選1作答，配合各科「優化課程」及為學生創造空間，照顧學習者的多樣性。

推補充資料闡考察方法

另外，教育局亦推出補充資料，介紹各地理單元的考察方法，當中在單元一「機會與風險—居住在災害頻生的地區是否明智之舉？」，表示探討板塊邊界相關地貌時，可透過實地描繪、觀察以蒐集一手數據，例如觀察自然地貌，亦可了解基礎設施的損壞或景觀的變化。

教師稱減「殺傷力」

聖公會李福慶中學資深地理教師沈栢誠歡迎當局盡早減少考問的考察單元，稱FBQ是必答題且不易做，「很難操練」。他說，學生考察活動後可掌握針對該地的數據分析方法等技巧，但試題或會「轉換場景」，考學生「變通能力」應用過往考察所學來答題。

沈栢誠支持在地理課程加入考察元素，屬「科本特色」，他亦一直主張帶學生外出考察，舉例會帶領學生到荃灣考察，了解熱島效應。沈栢誠稱，不少中學會安排地理學生到「明愛陳震夏郊野學園」或荃灣「嗇色園主辦可觀自然教育中心暨天文館」考察，活動會配合DSE地理科各單元的知識。

考察中心難預約 盼建第三間

沈栢誠以其學校為例，稱一直主張帶學生實地考察，惟2019年更改地理考試安排後，開始難預約前往兩大地理考察中心，冀當局增撥資源，亦期望將來有第三間大型考察中心。