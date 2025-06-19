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教育

非本地生准兼職 年半批近15萬人 議員倡恆常化 蔡若蓮：年內檢視

【明報專訊】過往在港就讀的全日制非本地研究生及本科生不得做兼職工作，政府分別於2023年11月及2024年11月起暫免限制。教育局長蔡若蓮昨日表示，入境處前年11月至今年5月累計向約14.8萬名合資格非本地生發出「不反對通知書」（見表），准許在港做兼職。今年首5個月暫批約1.77萬宗「不反對通知書」，本科生佔749人（4.2%），研究生佔1.7萬人（95.8%）。

獲發「不反對通知書」的非本地生可做兼職，工作時數及地點不受限制。受惠學生畢業後，均合資格經「非本地畢業生留港／回港就業安排」申請留港發展。

無統計數據 院校稱多從商

立法會議員梁毓偉關注本港為非本地生提供的支援措施，包括會否考慮「恆常化」暫免工作限制的安排。蔡若蓮稱，政府今年會檢視整項暫免安排。她稱，非本地生在暫免安排下，毋須就兼職工作向入境處申請或知會所屬院校，故政府並無非本地生做兼職的統計數據，但據各院校反映，不少非本地生從事商業支援、零售、市場推廣等兼職。

蔡若蓮又說，院校普遍認同措施有助吸引非本地生畢業後留港發展，「從而擴大香港的潛在人才庫」。她鼓勵院校加強校內宣傳，並為學生提供相應支援。

另外，立法會議員、教聯會副主席鄧飛提出書面質詢，問及地緣政治影響下，教資會如何推動八大競爭人才時，避免資源錯配與惡性競爭。蔡若蓮稱，當局會繼續透過「大學校長會國際化小組」深化院校協作，又稱八大各有優勢及特色，並正充分利用政府各項便利措施，發揮所長。

「全球教育格局變 樂見各大學回應」

蔡若蓮重申，因應目前全球教育格局變化，局方已即時呼籲全港所有大學為受影響學生、學者提供便利措施，「維護他們的正當合法權益」，並按各院校的多元招生及人才政策，吸引頂尖人才，教育局樂見本港各大學均積極回應及密切留意情况。

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