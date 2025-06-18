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教育

和聲學生會擬獨立註冊 院長：關係佳「有偈傾」

【明報專訊】中大近年要求各書院的學生會向警方申請獨立註冊，其中和聲書院今年2月完成公投，投票率28.3%，通過25%法定門檻。和聲書院評議會前主席冼卓言稱，書院評議會主席、幹事會主席及財務擬下月3日聯同書院職員，向警方申請獨立註冊，稱書院目標今年內完成註冊。

對於投票率不足三成，和聲書院院長任揚昨日表示，近年很多書院投票率未達標，對該院投票通過門檻感開心。他又說，院方現與學生會「有偈傾」，關係良好，他平日與學生代表開會交流，對方反應正面，提出的建議「有見地」，亦會向院方反映經諮詢後的學生群體意見，認為學生仍然關心校政。

幹事會稱公投通過難得

現屆和聲書院學生會幹事會昨回覆表示，投票率通過法定門檻並非易事，認為大多同學不了解獨立註冊的影響；院方在不同議題上皆信任幹事會，以及樂意溝通。冼卓言說，以往中大學生會投票率大多不逾兩成，認為今次投票率屬可接受。他說，近年學生會和學生的距離較疏遠，學生或不理解學生會的存在意義，盼日後提升學生意識。

另外，冼卓言3月發起聯署，爭取和聲書院於網站列出情緒支援求助途徑，並增設書院心理輔導服務、成立專責工作小組等。他說已跟院方兩次開會討論，院方亦有更新網站及成立小組。和聲書院院務主任羅霍玉卿昨稱，聯署出發點是有學生關注個別同學需要，院方已在網頁提供資訊，書院輔導長亦與學生代表多次開會討論，形容反應正面。

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