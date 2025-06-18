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教育

中大和聲裝「混合鮮風空調」 年省30%電12萬元

【明報專訊】中文大學和聲書院前年6月引入「混合鮮風空調模式」，結合冷氣與新型鮮風系統，令書院大禮堂的冷氣用電量全年平均節省30%，最高節省67%。和聲書院院長任揚表示，整套系統成本約70萬元。院方指出，對比2018/19年度引入系統前的用電量，新模式在今年度節省約98,000度電，估計每年節省約11.7萬元，料數年後可回本。

濾氣降濕七成 學生稱舒適

和聲書院早前於大禮堂增設新型鮮風系統（FAU），從室外泵送經過濾的空氣，並從11個地腳送風口吹送鮮風，令大禮堂整體濕度降至約70%，降溫1至2℃。任揚表示，在混合鮮風空調模式下，鮮風機開着24小時，冷氣系統調至約24℃，甚至可在非繁忙時間關掉。他說早前問卷結果顯示，在環境溫度約27℃的情况下，普遍學生反映感覺舒適。

效能方面，任揚表示，對比2018/19年度引入系統前的用電量，今年度（2024/25）使用混合鮮風空調模式後，可節省約98,000度電，估計每年節省約11.7萬元。他說整套系統成本約70萬元，而每年可節省約11萬元，料數年後回本。他又說，書院其他地方包括大堂、健身室、11間宿舍茶水間、貴賓廳與餐飲店已安裝新型鮮風系統，正研究在學生宿舍安裝，盼向中大管理層及其他書院分享節能數據，鼓勵對方將技術用於其他校園大樓。

院校多卻步 公司盼增數據取信

有份提供智能鮮風系統的堅士工程創辦人兼首席董事葉裕堅表示，曾向其他大學推廣其系統，惟不少大學或認為工程繁複而卻步。該公司總監葉濠銘希望日後可提供更多數據及例子，提升各院校對其系統的信心。

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