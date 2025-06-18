中學生研開藥AI奪獎 惹非原創質疑 網站先稱助製後謂優化 數字辦：全面調查

查病史核對處方 獲讚商用級

「藥倍安心」的參賽簡介稱，參賽學生研發目的是透過AI分析病人的藥物過敏史、長期服用藥物史及臨牀情况；平台會自動覆核醫生的藥物處方及劑量，減少處方藥物失誤風險。這平台獲數字辦上屆香港資訊及通訊科技獎的「學生創新大獎」等4獎，評審委員會讚揚項目「關注病人的私隱安危」，在完成度「達至商用級」。

近日社交平台Threads掀熱議，有指該平台非原創。本報發現，有外國網站稱用8周協助製作Medisafe平台。該網昨更新說法，稱「幫助優化（optimise）一款以AI處方藥物的軟件，並將其商業化，以及改善該網頁的臨牀可用性，解決原發明者的限制」。

數字辦：原創性若不確 須申報

主辦香港資訊及通訊科技獎的數字辦昨回覆稱，要求所有參賽項目設計概念與內容須在港原創，若原創性有任何不明確之處，參賽者須向籌辦機構申報；過往5年該獎並沒有參賽者因違反知識產權規定而被取消資格。

百人病歷練AI 私隱署接投訴

研發平台的中學生早前受訪稱，她透過學校接觸兩名醫生提供指導，匿名使用至少100名病人病歷，有與大型醫療集團等接觸，冀未來可在臨牀應用；參賽時曾有評判提出系統使用開源大型語言模型（LLM）要注意資料外泄風險。近日有網民質疑系統未保障病人私隱。私隱專員公署昨回覆稱，就事件接獲一宗投訴，會按既定程序處理。

研發該平台的學生亦是今年日內瓦國際發明展「香港特區政府教育局代表隊」成員。教育局表示，局方資助機構香港資優教育學苑委託香港新一代文化協會安排甄選及培訓學生，協會去年12月舉行比賽，甄選5個項目共11名學生參賽，相關機構現正了解。