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教育

港大北大合推雙學位 「政哲經」首年10額

【明報專訊】香港大學與北京大學於下學年聯合推出課程，暫名「政治學、哲學與經濟學（PPE）雙學士學位」，昨日舉行課程資訊日。該課程首年學額約10個，由兩校各自取錄5個學生，修讀學生須到兩地上課。港大政治與公共行政學系副教授朱江南表示，兩校均着重學術自由，港大開放該系所有課程供學生修讀，包括涉及社會抗議（soical protest）等科目，稱學術討論下「（港大）有各種各樣的研究，不會自我審查（self-censor）」。

稱港大自由 可研歐美敏感課題

至於地緣政治有否影響歐美學術交流，朱江南則相信為香港帶來機會，稱本港是較開放且中立的地方，可討論中東、以巴衝突等在歐美屬較敏感題目。她續稱，很多對中國感興趣的外國人會視本港為「第一站」，及後再前往內地發展；同時眾多內地人會視香港為「出海」的首站，及後再去外國發展。被問到會否有本地學生抗拒到內地時，她稱，以昨日首場簡介會反應而言，認為很多人對新課程感興趣。

北大：合作助擴國際影響力

昨日逾30個中學生及家長等參加新課程資訊日。北大元培學院副院長孫飛宇表示，港大的教學資源及國際視野，有助擴大北大的國際影響力。新課程下，學生首兩年會先到北大學習基礎的政治學、哲學及經濟學概念，及後第三至四年會到港大修讀進階課程，學生修畢4年課程後，可獲頒港大社會科學學士及北大法學士學位。預計收生分數方面，港大入學事務部高級項目經理吳梓杰稱稍後公布，稱新課程加上首年學額少，認為聯招或非聯招收分「都會高」。

相關字詞﹕地緣政治 學術自由 北京大學 香港大學

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