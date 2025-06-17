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教育

太古城校舍新學年啟用 THEi盼明年升應科大

【明報專訊】近年多間自資院校表明欲升格為私立大學，包括職業訓練局（VTC）轄下香港高等教育科技學院（THEi）。THEi校長劉建德昨稱，下學年（2025/26）內啟用位於太古城的新校舍，同時研究增加逾250個宿位，配合該校正爭取升格為「應用科學大學」。劉希望應科大聯盟的院校各有方向，勿互相競爭。

THEi校長劉建德昨率THEi管理層介紹學校發展，稱正循序漸進取錄內地、澳門及台灣學生（統稱MMT學生），並已接獲逾千至近2000個MMT學生報讀學士，會控制取錄人數，不會「超收」。他說新學年內會啟用太古城新校舍，但未說明確實位置，校方同步研究增加250至350個新宿位，皆為配合爭取升格的發展方向。

正物色商廈酒店改建宿舍

THEi現設逾250個宿位，供本地及非本地生申請，校方稱獲批率為九成多。劉建德稱，該校正物色商用物業或改建酒店，考慮條件包括是否鄰近校舍、裝修費、室內佈局是否適合，「例如現時流行的玻璃牆廁所，基本上沒可能做學生宿舍，要再改裝」。

至於升格私立大學的步伐，劉建德稱，THEi已通過兩個「學科範圍評審資格（PAA）」，分別是「運動及康樂管理」、「建築環境」，餘下「電腦科學及資訊科技」料明年完成，之後會處理該校「院校評審資格」，重申期望明年可完成升格。

THEi以外，東華學院、理大專業及持續教育學院、香港珠海學院等多間自資院校均先後表明，盼爭取升格私立大學。有指香港或現「學位氾濫」問題，被問香港是否需要這麼多間大學，劉建德表示每間院校有其定位，不願評論別人做得好不好。

不希望與聯盟校競爭 「否則很危險」

劉說，THEi現為應科大聯盟附屬成員，與其他成員各有方向，不希望互相競爭，「否則聯盟（各院校）開課程時大家要鬥，就很危險，名存實亡」。

劉續說，THEi與同樣升格的東華學院商討合作，若雙方合辦課程，從而幫助社會，「這才是做教育的原則」。劉亦提到，THEi下學年新推「體育競賽組織管理理學碩士」。

此外，廉署上周起訴THEi前兼任講師吳瑞庭，涉嫌去年12月向一名土木工程（榮譽）工學士課程學生收賄2萬元，以確保對方畢業專題研習及格。劉建德昨稱，不因犯事者是員工而姑息，校方正積極與廉署合作。

相關字詞﹕升格 私立大學 香港高等教育科技學院 太古城

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