澳門科大醫學院長允掌浸大醫學院 25教員授課 培訓醫科生與中醫合作

科大、理大及浸大正競逐營辦第三間醫學院。衞炳江昨接受商台《政好星期天》訪問時形容目前兩間大學醫學院俱有第二學位及科技理念，認為要達到「錯位競爭」，本港需發展中西醫協作，並建立「大灣區醫療大健康平台」，希望日後浸大培訓的醫生有基礎中醫知識，可以與中醫合作。

諾獎得主霍頓定期授課

衞炳江稱，浸大目前有學士課程類似醫學臨牀前課程，預計全校約25名教學人員日後可教授醫學相關課程。他亦透露澳門科技大學醫學院院長霍文遜已答應任新醫學院暫任院長，而諾貝爾獎得主邁克爾．霍頓亦會定期來港教授。他透露有其他競逐團隊羅致這些學者，但數名學者因與浸大有共同看法而支持浸大。

8間資助大學招收非本地生人數限額，比例增至本地學額四成。衞炳江稱截至本月初，今年收到1.35萬個非本地生入讀本科申請，較去年增加13%。他指出，多番努力下非內地生申請增加五成，會續以珠海校園吸引國際學生。他又說，美國政府禁止哈佛大學招收國際學生的事件，反而有利本港招攬學者，但要招聘事業如日方中、40多歲的頂尖教授不容易，並需要時間招攬。

衞炳江亦稱，浸大會推動科技，今年9月起所有學生均需就讀至少一個人工智能課程。他提及上任4年「大刀闊斧」改革，包括推動跨學科發展，重提2022年將電影學院脫離傳理學院，並與音樂學院及視覺藝術院合併。他稱當時浸大偏重文科，並未「全面有擁抱科技」，分開多個學院亦致存在壁壘。他指出，改革影響既得利益者，曾有人出來反對甚至登報，但他稱當年改革成功打破學系間的隔膜。