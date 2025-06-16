打機悟生死 融入醫學院課程 準醫生更體會喪親者哀傷 講師獲THE創新教師獎

《癌症似龍》由一對喪子父母創作，他們的5歲兒子生前被診斷出腦癌，玩家可體驗確診、陪診、與醫生商討轉為安寧療護，及面對兒子臨終時的家屬心理狀態。

王琦森表示，課堂期間先讓學生體驗遊戲，及後參與兩次小組討論環節。他說，平日書本描述哀傷的數個階段反應，如家屬或病人或會拒絕接受病情，產生憤怒、自責等情緒，但現實情况或會同時出現數種哀傷反應，認為遊戲可讓學生體會當中的複雜度。

曾選修該科的港大醫學院內外全科醫學六年級生Sharon，自小經歷3次大手術，父母常言她的生命來之不易，令她對生死議題格外感興趣。她說，遊戲讓她體驗生死全過程，「每日的生命都是在於呼吸之間，但大多數人不會每天思考（生死）這個問題……只有明白到生死只是一個呼吸的相隔，或感受到無法抉擇的無奈，我們才明白到現在活着有多可貴」。

遇煩躁病人 更理解對方處境

她提到遊戲中一幕，描述了家屬得知孩子患上腦癌時的情景，他們陷入消息當中，如同在無盡大海中撐着小船，周圍雖有許多救生圈或工具，卻總是感到永遠無法抵達的掙扎感。她指出，平日上課或臨牀較目標為本，專注學習病理知識，未必有時間揣摩病人的感受，但該遊戲提醒她，即使日後遇到煩躁的病人也要嘗試理解對方處境，而作為醫生亦需察覺自己的情緒。

珍惜3分鐘問診 關注照顧者心靈

港大醫學院內外全科醫學五年級生Markus亦提到，遊戲讓他想起嫲嫲在2018年因併發症經常入院、與家人常因小事爭吵；直至2023年，嫲嫲逐漸衰弱並離世。Markus提及遊戲數幕，分別當醫生向病童父母告知無法治療，當時病童對疾病的無知，但看到身邊人傷心的複雜情緒；以及另一幕遊戲中的父親無奈地看着小朋友吃不下食物，只能無助地希望小朋友不再哭泣。

Markus 說遊戲令他明白，診症不僅是看病，而是看人，平日問及病人近况，「（現實中）或要3分鐘看一個症，你如何善用那3分鐘，讓病人感受到你其實不是想打發他走？」他又說，即使病人離開，作為醫生亦需關注照顧者的心靈需求和哀傷，有責任幫助他們平衡心態。