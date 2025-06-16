打機悟生死 融入醫學院課程 準醫生更體會喪親者哀傷 講師獲THE創新教師獎

【明報專訊】生死教育對醫科生尤其重要，惟新冠疫情下，醫院殮房參訪等活動暫停。港大醫學院臨牀醫學院醫學倫理及人文學部助理講師王琦森當時從醫學雜誌認識外國電腦遊戲《That Dragon, Cancer（癌症似龍）》，啟發他3年前起將其應用於「預期性哀傷」選修課程，讓學生設身處地體會家屬獲悉至親面對死亡時的各種心理反應；王早前獲頒《泰晤士高等教育》（THE）首設的亞洲區「年度最創新教師獎」。
《癌症似龍》由一對喪子父母創作，他們的5歲兒子生前被診斷出腦癌，玩家可體驗確診、陪診、與醫生商討轉為安寧療護，及面對兒子臨終時的家屬心理狀態。
王琦森表示，課堂期間先讓學生體驗遊戲，及後參與兩次小組討論環節。他說，平日書本描述哀傷的數個階段反應，如家屬或病人或會拒絕接受病情，產生憤怒、自責等情緒，但現實情况或會同時出現數種哀傷反應，認為遊戲可讓學生體會當中的複雜度。
曾選修該科的港大醫學院內外全科醫學六年級生Sharon，自小經歷3次大手術，父母常言她的生命來之不易，令她對生死議題格外感興趣。她說，遊戲讓她體驗生死全過程，「每日的生命都是在於呼吸之間，但大多數人不會每天思考（生死）這個問題……只有明白到生死只是一個呼吸的相隔，或感受到無法抉擇的無奈，我們才明白到現在活着有多可貴」。
遇煩躁病人 更理解對方處境
她提到遊戲中一幕，描述了家屬得知孩子患上腦癌時的情景，他們陷入消息當中，如同在無盡大海中撐着小船，周圍雖有許多救生圈或工具，卻總是感到永遠無法抵達的掙扎感。她指出，平日上課或臨牀較目標為本，專注學習病理知識，未必有時間揣摩病人的感受，但該遊戲提醒她，即使日後遇到煩躁的病人也要嘗試理解對方處境，而作為醫生亦需察覺自己的情緒。
珍惜3分鐘問診 關注照顧者心靈
港大醫學院內外全科醫學五年級生Markus亦提到，遊戲讓他想起嫲嫲在2018年因併發症經常入院、與家人常因小事爭吵；直至2023年，嫲嫲逐漸衰弱並離世。Markus提及遊戲數幕，分別當醫生向病童父母告知無法治療，當時病童對疾病的無知，但看到身邊人傷心的複雜情緒；以及另一幕遊戲中的父親無奈地看着小朋友吃不下食物，只能無助地希望小朋友不再哭泣。
Markus 說遊戲令他明白，診症不僅是看病，而是看人，平日問及病人近况，「（現實中）或要3分鐘看一個症，你如何善用那3分鐘，讓病人感受到你其實不是想打發他走？」他又說，即使病人離開，作為醫生亦需關注照顧者的心靈需求和哀傷，有責任幫助他們平衡心態。