報料
文章
文章
圖片
影片
報料
主頁
每日明報
即時新聞
明報影片
明報生活
訂戶專享
會員平台
日報
即時
影片
專題
文章
文章
圖片
影片
主頁
每日明報
要聞
港聞
經濟
娛樂
副刊
社評
觀點
中國
國際
教育
體育
英文
作家專欄
大灣區
圖片看世界
即時新聞
即時港聞
即時熱點
即時娛樂
即時經濟
即時地產
即時兩岸
即時國際
即時體育
即時文摘
專題報道
圖輯
即時新聞總覽
明報影片
每日明報
即時新聞
明報生活
明報OL網
明報健康網
訂戶專享
個人化新聞
我的書籤
訂戶通知
電子報
電子報(學生版)
昔日明報
會員平台
服務一覽
訂閱電子報
付款方法
常見問題
客戶已選取服務
使用條款及細則
更改個人資料
點看「日報」新聞分類
每日明報
要聞
港聞
經濟
娛樂
副刊
社評
觀點
中國
國際
教育
體育
英文
作家專欄
大灣區
圖片看世界
教育
2025年6月13日星期五
語文同樂 第783期
照顧者識別虐老意識不足 理大調查：性暴力最難察
理大4初企赴倫敦科技周 展示AI、製造、醫療成果
科大利用新材料操控光波 有望革新「光通信」
書與人生：爾乃世之光
書與人生：繪出校園色彩 綻放未來光芒
不正經中文：被子掛到臉上——作偽心勞
參考答案
有價講：炫富還是衣錦還鄉？
書之異世界：人生海海，惟有詩書
人形圖鑑：在局限與想像之間啟航──《100日環遊世界》
參考答案
【明報專訊】1.A. 有人/人
相關字詞﹕
語文同樂 第783期
上 / 下一篇新聞
照顧者識別虐老意識不足 理大調查：性暴力最難察
理大4初企赴倫敦科技周 展示AI、製造、醫療成果
科大利用新材料操控光波 有望革新「光通信」
書與人生：爾乃世之光
書與人生：繪出校園色彩 綻放未來光芒
不正經中文：被子掛到臉上——作偽心勞
參考答案
有價講：炫富還是衣錦還鄉？
書之異世界：人生海海，惟有詩書
人形圖鑑：在局限與想像之間啟航──《100日環遊世界》
照顧者識別虐老意識不足 理大調查：性暴力最難察
理大4初企赴倫敦科技周 展示AI、製造、醫療成果
科大利用新材料操控光波 有望革新「光通信」
書與人生：爾乃世之光
書與人生：繪出校園色彩 綻放未來光芒
不正經中文：被子掛到臉上——作偽心勞
有價講：炫富還是衣錦還鄉？
書之異世界：人生海海，惟有詩書
人形圖鑑：在局限與想像之間啟航──《100日環遊世界》
prev
next
相關新聞
不正經中文：被子掛到臉上——作偽心勞