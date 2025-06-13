照顧者識別虐老意識不足 理大調查：性暴力最難察

耆康會及理大應用社會科學系今年4月至5月以網上問卷訪問520名長者服務前線工作者，如照顧員及社工等。10條問題中，受訪者需判斷是否屬虐老；若認為是虐老，需進一步從5個類別判斷，與哪類虐待性質相關。調查顯示，前線工作者對疏忽照顧、性暴力及精神虐待等意識較薄弱，其中問及「長者抱怨陰道或直腸出血」，不足一半（45%）前線工作者正確分辨為性暴力；另一題關於「長者聯繫其子女時感大壓力」，逾半受訪者能判斷是精神虐待。

社工：精神虐待可演變至動手

甄秋慧表示，多數人誤以為長者沒有性生活，易忽視其遭受性暴力的危機；精神虐待則沒表面傷痕或較難察覺，但稱有可能演變成身體暴力，「今日鬧你無反應，明日可能就推你」，重申及早識別及介入尤其重要。

調查亦發現約三成（31%）受訪者表示曾接觸懷疑虐老個案，惟不足一成人（6%）曾舉報，另有近六成人（59%）不清楚舉報程序。耆康會副主席湯秉忠稱，長者自身或有認知問題，以及出於保護家人作為施虐者的心態，可能導致個案被隱藏。

長者多不欲報案 倡分居軟性介入

問及應否就虐待長者設強制舉報機制，甄秋慧稱，長者具自主能力，往往重視家庭關係高於自身安全，不欲見施虐的家人坐監而不欲報案，建議用分居等軟性方式介入，強調需尊重長者的自主和意願。湯秉忠亦對強制舉報有保留，稱虐老個案較複雜，「有時候長者自己都定義不到（是否被虐），我們又何從去做舉報呢？」

社署去年283宗虐老呈報 約七成報警

根據社署「虐待長者個案中央資料系統」，去年共283宗虐老呈報個案，湯稱屬冰山一角，當中約六至七成已報警。他稱，華人社會「家醜不出外傳」、「家和萬事興」觀念較重，不欲道出自己遭受不公的情况，認為需提升長者、公眾和前線工作人員對虐老的認知，以及加強預防和介入的專業。

耆康會周日（15日）「世界關注虐老日」推出「愛自己•您有Say」預防虐老推廣計劃，包括講座、社區展覽及嘉年華會，協助長者辨識虐老徵兆及學習自我保護技巧，並向公眾宣揚預防虐老信息；亦提供專業培訓工作坊，透過系統性訓練，提升前線工作者識別能力。