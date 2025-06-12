八大離職率回落 商科8%最高 7學科2升5跌

科大商科離職 八大最高

教資會今年初曾公布八大上學年共333（6.3%）個教學人員離職，按年減少47人，即下跌1.3個百分點，仍屬近20年第三高。教育局昨書面回覆立法會議員周文港，顯示八大上學年按科劃分的教員離職人數，以「商科和管理科」離職率最高，上學年共64個教員離職，比例達8.36%，按年升1.56個百分點。綜觀各大學情况，科技大學該科共23人離職，佔比達35.9%，為八大最高。

至於離職率同樣按年上升的「醫科、牙科和護理科」，各大學上學年共39人離職，比率為5.06%，按年增加0.07個百分點；其中中文大學共14人離職，佔整體教員35.9%，屬八大最高。

教育科跌8百分點

其餘5個分科上學年教員離職情况則回落，其中「文科和人文科學科」離職率為7.78%，較前一學年減少1.69個百分點，實際離職人數由62降至53。「工程科和科技科」離職率7.69%（80人），按年下跌1.33個百分點。「社會科學科」離職率7.59%，按年減少0.29個百分點。「教育科」離職率達6.12%，按年大減8.1個百分點。「理學科」離職率達6.07%，按年減0.96個百分點。

蔡若蓮：招挽人才取一定成效

教育局長蔡若蓮表示，香港高等院校正積極推展「擴容提質」目標，於招攬和挽留人才取得一定成效。她又說，因應目前全球教育格局變化，已即時呼籲全港所有大學為受影響學生學者提供便利措施，維護他們的正當合法權益，並按各院校多元招生及人才政策吸引頂尖人才，又樂見各大學均積極回應及密切留意情况。