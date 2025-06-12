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教育
2025年6月12日星期四
公民學堂 第103期
八大離職率回落 商科8%最高 7學科2升5跌
「學聯」稱解散 成員指遭假冒
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中外人物：南非歌手Tyla
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中外人物：南非歌手Tyla
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【明報專訊】來自南非的23歲女歌手Tyla歌曲融入非洲傳統音樂，她憑歌曲Water全球走紅，並於美國格林美頒獎禮獲獎，登上全球各地舞台。
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公民學堂 第103期
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