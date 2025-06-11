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教育
2025年6月11日星期三
語文同樂 第782期
教局更新小學英文課指引 減默書停操練避抄寫
科大研擬人認知編碼 自動駕駛仿人類思考
中學限定：多謝你！
想對恩師說的話
詞中物：當一抹抹不掉的蚊子血——《白月光》
文言卜卜齋：民以食為天——古文中的飲飲食食
時事中文：英國再改移民政策
中學限定：多謝你！
【明報專訊】謝師是學生對老師表達感謝與敬意的重要時刻，十年樹木，百年樹人，匆匆歲月裏，你想對那位春風化雨的貴人說些什麼？
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