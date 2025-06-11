教局更新小學英文課指引 減默書停操練避抄寫

教育局昨致函全港小學介紹新《指引》（見表）。其一更新的重點是加強「評估素養」，指學校應定期檢討及簡化英文默書及測考頻率及數量，當中默書成績不應佔逾10%英文科成績；又稱應避免或慎用抄寫練習，其中小一首幾個月避免紙筆評估，以提供無壓力環境學習英文，並取消或避免高小生機械化操練英文文法，以免影響其學英文的興趣。

鼓勵專題研習 多元評估

倡加強跨學科閱讀 愛國國安教育

另外，《指引》提出促進「作為學習的評估（AaL）」，鼓勵教師採用專題研習等多元評估方式；同時鼓勵小學加強跨學科閱讀。《指引》亦更新英文科建議學習單元，稱高小可設「我愛我的家」單元，比對2004年舊指引「我愛香港」單元，現時新增「珍惜我的國家」內容。新指引盼加強愛國主義教育、國安教育等價值觀教育內容。

教師盼教局交代「需做到什麼程度」

香港道教聯合會圓玄學院石圍角小學英文科主任凌頌然表示，剛升小的學生小手肌仍在發育，同意不宜過分依賴紙筆評估及練習。凌稱，本港小學生英文閱讀及說話能力較遜，日常未必接觸到不同體裁的文章，亦未必有語境。他稱其學校4名外籍英文教師會入班授課，共讀圖書。他以新指引要求培訓小學生為獨立閱讀者（independent reader）為例，稱不能一朝一夕達成，指該校盼小一生先「浸」在英文環境建立信心，亦着重英文溝通技巧，「否則你這科拿100分，出去卻未能與人講英文，是不行的」。

黃埔宣道小學英文科主任葉紹陽說，現在是學期末，新學期之前需時消化新指引，但他相信學校現已實踐大部分內容，料要加強英文科資訊素養的部分，同時盼教育局具體交代「新指引要做到什麼程度」。他稱，新指引強調跨學科教英文，舉例可與常識科結合，以環保課題為例，可教保育、綠化的英文詞彙等，目標是讓學生做到高層次交流。他續稱，小學生普遍在「輸出」英文時表現較弱，如寫作、說話，又稱學生愈趨兩極化，部分資源較多者平日或可與家傭練英文，另一批學生包括新來港者，學校可為其補底。

教育局稱已透過研討會、問卷及兩場訪談活動諮詢教界，下月4日將在簡介會介紹《指引》。