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教育
2025年6月10日星期二
星笈中文 第168期
「數字教育周」月底啟 邀英美學者講AI教學
張振興書院「動感課堂」 AI作曲學文言 旅遊課「下棋」
13港大生學以致用 設計兒童互動閱讀活動
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名家並讀．王璞讀馬奎斯：從人物形象進入《百年孤寂》
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【明報專訊】「別的作家有一個想法，一種觀念，就能寫出一本書來。我總是先得有了一個形象。」
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