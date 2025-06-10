張振興書院「動感課堂」 AI作曲學文言 旅遊課「下棋」

「動感課堂」統籌主任李珍莉分享，以她任教的高中選修科旅遊與款待科為例，教師將課堂設計成棋盤，讓學生走動，了解旅遊產品生命周期。問及如何加強學生的自主學習時，有教師分享在教授文言文範文時，要求學生閱讀範文後以即場利用人工智能（AI）創作歌曲的形式，將作者的心境反映出來。當時有學生表示，以歌曲來記範文較背誦容易。

校長黃世堯表示，校方於學年初先調查全校學生的學習風格，以讓教師可以制訂合適的教學策略。該校試行「動感課堂」大半學年，不少學生日前稱這個教學模式有助學習。

校方稱語文科進步最顯著

中二生陳同學表示，在英文課，教師把課本化成戲劇藍本，讓學生演活故事角色；她認為課堂的互動提升，有利改進自己的文法，記住不同語句的使用方式，亦使自己敢於答提問，成績因而進步。

校方稱「動感課堂」計劃以3年為期，並會持續評估。推行計劃後，初中及高中生成績均上升，以語文科的進步最為顯著，其中一班英文科及格率更增加了一倍。李珍莉又說，現時「動感課堂」的課時比例不少於三成，會採用多元評估，檢視教學策略的成效。