「數字教育周」月底啟 邀英美學者講AI教學

教育城總監稱邀請過程未遇挑戰

教育局昨日聯同香港教育城簡介月底「數字教育周」一系列活動（見表）。被問到近日中美兩國的地緣政治緊張局勢下，有否影響邀請美國人才或學者參與，林峯稱，教育周盼加強內地和國際化內容，「邀請過程中都沒什麼挑戰」，認為教育層面的交流暫未見問題。教育局首席助理秘書長（教育基建）蔡敏儀稱，AIinLT的主題演講嘉賓，其中有來自美國史丹福大學的學者，稱歡迎來自全球學者和教師參與。

至於財赤下教育局會否削減數字教育資源，教育局首席助理秘書長（課程支援）謝婉貞強調，政府大力推動數字教育，包括持續給予中小學校津貼，例如資訊科技綜合津貼等均「無減到」。

建「數字教育資源庫」 蒐全球工具

林峯又提到，教育城正創建「數字教育資源庫」，蒐羅全球適合本港教師使用的電子教學工具。被問及採購上有否遇困難，他稱，有時礙於技術出口限制，未必可採購；又說採購主要考慮「性價比」，強調過程公開透明。

今年「學與教博覽」於下月2日至4日舉行，設約600個展位，有逾270場主題演講及研討會等，展示創新教學方案與科技應用趨勢。根據網頁介紹，演講嘉賓包括英國倫敦大學學院學習與人工智能教授Mutlu Cukurova、澳洲馬龍達（Maroondah）市議會青少年服務專員Natalie Godley等。而AIinLT則在下月4日至7日舉行，屆時將有約100場的教學示範及論文發布活動，並設11場AI工作坊，中小學教師可參與，可在教育局培訓行事曆報名。