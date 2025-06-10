「數字教育周」月底啟 邀英美學者講AI教學

【明報專訊】首屆「數字教育周」將於本月30日至下月7日舉辦，由「學與教博覽」及「人工智能在語文及不同科目的學與教應用國際高峰會及會後工作坊系列（AIinLT）」組成，探討運用人工智能（AI）及創新科技提升學與教效能。香港教育城行政總監林峯昨稱，近日地緣政治影響下，邀請美國人才參與未見挑戰，有來自英、美、澳洲及內地等講者參與活動。
教育城總監稱邀請過程未遇挑戰
教育局昨日聯同香港教育城簡介月底「數字教育周」一系列活動（見表）。被問到近日中美兩國的地緣政治緊張局勢下，有否影響邀請美國人才或學者參與，林峯稱，教育周盼加強內地和國際化內容，「邀請過程中都沒什麼挑戰」，認為教育層面的交流暫未見問題。教育局首席助理秘書長（教育基建）蔡敏儀稱，AIinLT的主題演講嘉賓，其中有來自美國史丹福大學的學者，稱歡迎來自全球學者和教師參與。
至於財赤下教育局會否削減數字教育資源，教育局首席助理秘書長（課程支援）謝婉貞強調，政府大力推動數字教育，包括持續給予中小學校津貼，例如資訊科技綜合津貼等均「無減到」。
建「數字教育資源庫」 蒐全球工具
林峯又提到，教育城正創建「數字教育資源庫」，蒐羅全球適合本港教師使用的電子教學工具。被問及採購上有否遇困難，他稱，有時礙於技術出口限制，未必可採購；又說採購主要考慮「性價比」，強調過程公開透明。
今年「學與教博覽」於下月2日至4日舉行，設約600個展位，有逾270場主題演講及研討會等，展示創新教學方案與科技應用趨勢。根據網頁介紹，演講嘉賓包括英國倫敦大學學院學習與人工智能教授Mutlu Cukurova、澳洲馬龍達（Maroondah）市議會青少年服務專員Natalie Godley等。而AIinLT則在下月4日至7日舉行，屆時將有約100場的教學示範及論文發布活動，並設11場AI工作坊，中小學教師可參與，可在教育局培訓行事曆報名。