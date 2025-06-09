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教育

「青少年護齒」兩月服務千人 1/4有蛀牙 參與牙醫冀擴資助項目

【明報專訊】透過共付模式資助13至17歲青少年接受洗牙等私營牙科服務的「青少年護齒共同治理先導計劃」推出逾兩個月，衛生署回覆本報稱，截至上月28日約有1000人透過計劃接受服務，當中約四分之一有未經治療的蛀牙，數據與該署去年針對同齡群組的口腔健康調查結果相若。有參加計劃的牙醫指出，年紀偏大的青少年蛀牙情况更普遍，冀政府適時擴大資助範圍，如X光檢查。

明報記者 楊晨

共付額六成200元 最貴900

先導計劃3月20日推出，為期3年，旨在銜接學童牙科保健，資助青少年每年接受一次私營牙科服務，包括洗牙、口腔檢查等；政府每次資助200元，並建議牙醫收取200元共付額。計劃網站顯示，截至昨日有558個醫生提供共899個服務點，當中564個服務點收取200元或以下，佔約62%。最貴有牙醫收取900元共付額，最平50元。

衛生署表示，近期為公開考試及校內考試季節，政府高興見到截至上月28日約1000名青少年已透過該計劃接受資助牙科服務，其中約四分之一有未經治療的蛀牙，計劃能協助青少年及早發現牙患，並鼓勵以自費模式盡快接受治療。

有參加計劃的香港牙醫學會副會長曾憲紀在港九新界皆有服務點，計劃推出以來服務10多個青少年。他向本報表示，其觀察到的現象與署方說法相符，並指出年輕偏大的青少年蛀牙情况更普遍，料原因是現時中學無政府提供的牙科保健服務，不少青少年在小學畢業後未有定期檢查牙齒。

曾憲紀形容計劃是「好開始」，能為青少年及家長提供誘因洗牙、檢查等，部分個案此前無定期檢查牙齒習慣。他補充，有青少年即使需進一步檢查或治療牙齒，但因項目需自費而選擇放棄，例如透過X光片檢查有無深層次蛀牙；他希望計劃未來能擴至X光片、補牙等服務。

沙田多參與 油尖旺多服務點

根據衛生署回覆，參與計劃的青少年以沙田區最多，離島區最少，但署方未有提供各區參與數據。參與牙醫方面，計劃網站顯示油尖旺區牙醫服務點最多，截至昨日有165個，其次是中西區（78個），最少是離島區（6個），最多青少年參加的沙田區則有66個服務點。

暑假將至，衛生署稱將加強宣傳，包括向全港家長教師會聯會、青年團體及學校等推廣計劃，並在學童牙科診所向即將升讀中學的小六生及其家長介紹計劃，期望吸引更多青少年於暑假參與計劃。

牙醫學會籲簡化行政

另外，曾憲紀提及有牙醫反映項目的部分要求較繁複，包括公眾參加計劃前要填妥申請表暨同意書及問卷調查，牙醫需再輸入相關資訊至電子系統，若參加者到診所才再填表則會耗費更多時間及人手，且電子系統需時學習及適應，建議當局適時檢視，盡量減省重複的行政程序，讓牙醫有更多時間和精力服務。

相關字詞﹕牙醫 牙齒 衛生署 蛀牙 青少年 青少年護齒共同治理先導計劃

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