教師離世 聖伯多祿指傳言不實冀予空間

教師稱正考試 多回應或觸動學生

本報昨午到該校，初中楊同學稱校方本周三（4日）舉行特別班主任課，從中知悉葉老師離世，感到突然，稱葉老師雖無教過他，但印象中對方「幾好人」。該學生受訪期間，有教師走近，着學生回家，該教師向本報稱，學生近兩周考試，校方剛為他們輔導，擔心訪問或校方回應太多可能挑動學生情緒。

該教師稱已任職該校10多年，網上傳言非事實，現任校長到任後校內有很多新活動，為學生提供更多機會。另一教師說與葉老師共事多年，對其離世難過，相信校方不回應主要出於尊重家屬，並稱校方已接觸家屬，會按其需要提供協助。

校方新聞稿表示，一直重視教職員及學生身心健康，並為有需要師生提供支援，現已啟動危機處理程序，評估對師生影響，並請專業人士到校為有需要師生提供輔導及情緒支援。

教育局稱對事件難過，已即時向學校提供支援及意見，校方事後亦已即時啓動危機處理小組跟進。局方沒接獲相關教師或其家人求助，亦未接獲涉事學校教師、校長及學科相關投訴，呼籲各界給予空間，讓學校師生渡過難關。

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