教局開班削資簡介 有校長指無新資訊 有稱助理解 津中議會：氣氛未見激烈

教育局副局長施俊輝上月（20日）閉門會晤多名學界代表，公布削資及中學開班新政策。根據簡介會程序表，教育局昨派出總課程發展主任（全方位學習及內地交流）許承恩、高級教育主任胡玉琪等接見學校代表。

有稱問答多涉技術問題 鮮觸「殺校」

有不願具名中學校長稱，昨日問答環節不少是技術問題，鮮有觸及對「縮班殺校」影響等核心問題，不知現場如何篩選問題。該校長認為中學開班政策仍含糊，當中尚待了解容許開辦4班中一學校申請「4變5」的更具體原則和安排。

昨出席上午場的津貼中學議會副主席鄺永燊亦稱，會上未見激烈氣氛或尖銳問題目，教界已看過通告，「其實都知道有機會出現這些（縮班殺校）加速，不用他今日講，我們都有機會見到」。他亦稱，席上學界關注整合後的「全方位學習及姊妹學校津貼」能否打通使用，以及上限及期限回撥等技術問題，引述局方稱學校可保留津貼餘款並轉撥到其後的學年或財政年度使用。

聖士提反堂中學校長麥偉麟稱昨日下午場氣氛溫和，並引述問答環節有人關心現時政策已容許中學申請中一班數「3變4」，局方稱申請是否批准取決於派位學生數目，以31人一班為例，獲派94人方可開4班，麥認為說法有助理解措施。

有學校憂申擴班「累死」他校

有第二組別（俗稱Band 2）校方代表昨向本報說，他關注中一班數「4變5」措施，因首年只限5間中學申請，他盼了解局方未來會否擴大限額。但他假設，若該校申請擴班，或會收到成績較遜、俗稱「Band 3學生」，擔心同時「累死」Band 3學校，形容該校「夾在中間」，他將視乎多少學校申請擴班再規劃。