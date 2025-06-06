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教育
2025年6月6日星期五
中華小學堂 第064期
教局開班削資簡介 有校長指無新資訊 有稱助理解 津中議會：氣氛未見激烈
教師離世 聖伯多祿指傳言不實冀予空間
港大伙英特爾設AI實驗室 培訓教師
名家學堂：讀書的方法
名家學堂：跨越文字荒原，追尋閱讀世界的窗口
有價講：價值觀教育，無處不在——年度總結
書之異世界：Buen Camino!走在西班牙朝聖古道上
諗諗佢：食住薯條學諗嘢
見聞識玩：世居海南省的黎族
玩一玩答案
奇趣中華：荷蘭水荷蘭豆荷蘭……
穿越古今山：即食麵古今皆有
大笑堂：廢話太多的下場
穿越古今山：即食麵古今皆有
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【明報專訊】現代都市人生活忙碌、節奏急促，吃個即食麵即可方便快捷地解決一餐。即食麵是近代發明，但原來古代已出現類似的麵食。
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中華小學堂 第064期
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