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2025年6月5日星期四
公民學堂 第102期
中大「免電無線鍵盤」揚威日內瓦 「智能鞋墊」不需供電蒐數據 同奪發明獎
理大地理空間技術 挖出塵封戰爭遺迹
科大東華學院簽合作 推跨學科醫健教育
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影視看文化：《教廷白煙》與《教宗選戰》——看現代信仰挑戰
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世界之趣：百萬體操網紅 奧運夢
世界之趣：3歲學體操 鏡頭是鍛煉動力
世界有話題：最窮總統窮在何處？
世界有話題：答案
認識地球：火星「季候風」
放眼經濟：陸港加強報關「單一窗口」合作
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【明報專訊】■新聞撮要
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公民學堂 第102期
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中大「免電無線鍵盤」揚威日內瓦 「智能鞋墊」不需供電蒐數據 同奪發明獎
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