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教育

理大地理空間技術 挖出塵封戰爭遺迹

【明報專訊】二戰時香港曾遭日軍入侵，隨着時間流逝，部分戰爭遺迹已不復見。理工大學土地測量及地理資訊學系研究團隊近年使用地理空間技術，尋找隱藏於郊區叢林及泥土裏的戰爭遺迹及文物，團隊計劃舉行一系列公眾教育活動，包括古蹟實地考察、研討會，冀推動香港文化遺產保育和傳承。

理大團隊「揭示和發現遺失的古代文化遺產：推廣21世紀地理空間技術」項目獲創新及科技基金「一般支援計劃」322萬元資助。團隊運用多項地理空間技術，如空間對位及測繪技術、航空及地面雷射掃描，以及地貌分析科技，記錄隱藏於地底的戰爭遺迹圖像，先後在5個香港戰爭遺址和古蹟勘察，包括醉酒灣防線、摩星嶺炮台及大潭英軍港島東旅指揮部、薄扶林村及舊牛奶公司牧場、大嶼山分流炮台、東涌炮台，盼揭示香港鮮為人知的歷史故事。

衝出香港 三維掃描馬六甲古蹟

為推廣地理空間技術應用及本地古蹟保育，研究團隊將舉辦多場公眾教育活動，如古蹟實地考察、研討會及講座、沉浸式展覽。此外，團隊亦利用理大工業中心的混合沉浸式虛擬環境（HiVE）及三維打印等設施，讓中學生及大學生體驗如何將藝術科技結合歷史，呈現歷史故事。領導項目的理大土地測量及地理資訊學系副系主任（教學）賴緯樂期望，透過創新技術和互動教育激發年輕人的學習熱誠，使本地歷史文化得以傳承。

另外，團隊上月首次在馬來西亞馬六甲考察，三維掃描古蹟，包括葡萄牙和荷蘭殖民時期的城門和聖保羅教堂，亦運用數碼化舊地圖等科技探索被埋藏的防禦城牆。團隊亦計劃將來考察馬來西亞其他地區和印尼等。

相關字詞﹕戰爭遺跡 歷史教育 理工大學

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