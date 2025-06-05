中大「免電無線鍵盤」揚威日內瓦 「智能鞋墊」不需供電蒐數據 同奪發明獎

研發者跌倒骨折 親試鞋墊醫療應用

獲銅獎的智能鞋墊，配備4個壓電元件，毋須外置電池即可蒐集用家走路數據，功能包括步態監測，例如步頻、步長、步態對稱等；鞋墊厚度與普通鞋墊相若，可放在運動鞋內。中大機械與自動化工程學系博士李鑫昨分享，去年10月落樓梯時不慎跌倒，左腳骨折，復康期間他將智能鞋墊放入鞋內，為醫生提供詳細參考數據，監測康復進度。他說，智能鞋墊除可應用於醫療方面，亦可讓人蒐集運動數據或長期健康追蹤。

團隊另一研發項目是無電池無線鍵盤，用家打字時鍵盤彈簧下壓形成的動能將轉化為電能，經電路板傳送信號，使鍵盤可運作。中大機械與自動化工程學系教授廖維新表示，鍵盤的無線傳輸距離最長可達30米，相較市面上太陽能或射頻鍵盤，無電池鍵盤更環保，效能表現亦更佳，團隊正申請國際專利。廖維新期望產品將來可以推出市場，目前仍有要改進的地方，其中一個目標是減少鍵盤厚度，稱鍵盤的零件細小，理論上可使鍵盤變薄。

稱美大學經費削 港環境較佳

團隊憑科研項目奪得國際殊榮，談及香港的科研環境，早年在美國攻讀博士的廖維新認為，本港政府對科研的支持正提升，又透露今次研究項目獲創新科技署及研究資助局資助，金額大致上足以應付開支。他又說，有見美國總統特朗普上任後美國的大學面臨研究經費被削減，相對而言香港的科研環境良好，加上各類研究撥款增加，稱香港可匯聚多地人才，料有較多科研機會。