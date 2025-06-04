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教育
2025年6月4日星期三
Smarties' Power English 第444期
升小派位今放榜 教界料叩門更難 受歡迎校亦流失學生 同區校難協定不搶收
科大擬「觀塘市中心2.0」設教研空間
教局更新校曆表指引 籲長假為學生「留白」
視聽之娛：愛能勝過仇恨？
外露與內收的藝術——訪問《不赦之罪》導演林善與譚善揚
飽肚情感學：屋邨飲食 街坊感情
乜乜物物：內心的涼意——讀豐子愷〈秋〉
超譯中文：即係咁講 係點講？
Talk of the town：Fishing moratorium
Talk of the town：Fisheries in Hong Kong
Answers：Talk of the town
Comic：The magic of J.K. Rowling
Game
Answers：Game
Answers：Talk of the town
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Smarties' Power English 第444期
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外露與內收的藝術——訪問《不赦之罪》導演林善與譚善揚
飽肚情感學：屋邨飲食 街坊感情
乜乜物物：內心的涼意——讀豐子愷〈秋〉
超譯中文：即係咁講 係點講？
Talk of the town：Fishing moratorium
Talk of the town：Fisheries in Hong Kong
Answers：Talk of the town
Comic：The magic of J.K. Rowling
Game
Answers：Game
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飽肚情感學：屋邨飲食 街坊感情
乜乜物物：內心的涼意——讀豐子愷〈秋〉
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