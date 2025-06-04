升小派位今放榜 教界料叩門更難 受歡迎校亦流失學生 同區校難協定不搶收

【明報專訊】今年9月升讀官津小學一年級的「統一派位」（俗稱大抽獎）結果今日揭曉，不少小學在校網表明接受候補位申請（俗稱叩門）。過往個別區域的學校會口頭協定避免取錄獲派同區其他小學的叩門生，以減少學生流動。教育評議會主席蔡世鴻昨日表示，現時受歡迎學校都要面對學童流失，認為目前各學校不輕易達成協定。另有校長估計叩門位減少下，叩門成功率極低。
教育局上周五（30日）公布，19,489名學童參與小一「統一派位」，按年多約1.5%，是2018年參加派位學童人數持續下跌以來首度回升；今年79.7%人獲首3志願，按年下跌4個百分點。
教評會主席：多校轉小班 叩門位減
本身是小學校長的蔡世鴻稱，家長或擔心子女若入讀收生不足的小學，中途遇「殺校」便要轉校，遂選校時避開正縮班的學校，並報讀熱門學校，料因此整體派位滿意率跌。他說今年參與統一派位的學童人數僅輕微增長，但因更多學校轉小班，整體叩門位減少，料競爭較以往激烈。
過往個別區域的小學會口頭協定避免互搶學生。蔡稱，現時小學未至於要搶學生，但各校不輕易達成協定，「現在形勢不到你話『我夠了，不收了』」，即使受歡迎學校亦有家庭移民而致學童流失，料派位後亦有學童轉讀國際、私立及直資學校，流動仍大。
校長籲勿叩門太多 免子女受壓
資助小學校長會副主席陳淑儀稱，今年派位滿意率下跌，源於參加派位人數增加，以及家長選校更進取。對於教育局今年第三年減少資助小學的小一叩門位，她分析，因全港小學叩門位正減少，加上部分熱門學校一向叩門人數眾多，料成功率極低。她認為每間小學各有特色，呼籲即使子女未獲派心儀學校，家長亦不應將負面情緒帶給子女，亦不宜選擇過多叩門學校，以免子女有壓力。
多間小學近日在校網公布接受候補位申請，其中九龍城喇沙小學周六（7日）截止接受郵寄申請，同區瑪利諾修院學校（小學部）今日至周五（6日）接受網上申請（見表）。