升小派位今放榜 教界料叩門更難 受歡迎校亦流失學生 同區校難協定不搶收

教育局上周五（30日）公布，19,489名學童參與小一「統一派位」，按年多約1.5%，是2018年參加派位學童人數持續下跌以來首度回升；今年79.7%人獲首3志願，按年下跌4個百分點。

教評會主席：多校轉小班 叩門位減

本身是小學校長的蔡世鴻稱，家長或擔心子女若入讀收生不足的小學，中途遇「殺校」便要轉校，遂選校時避開正縮班的學校，並報讀熱門學校，料因此整體派位滿意率跌。他說今年參與統一派位的學童人數僅輕微增長，但因更多學校轉小班，整體叩門位減少，料競爭較以往激烈。

過往個別區域的小學會口頭協定避免互搶學生。蔡稱，現時小學未至於要搶學生，但各校不輕易達成協定，「現在形勢不到你話『我夠了，不收了』」，即使受歡迎學校亦有家庭移民而致學童流失，料派位後亦有學童轉讀國際、私立及直資學校，流動仍大。

校長籲勿叩門太多 免子女受壓

資助小學校長會副主席陳淑儀稱，今年派位滿意率下跌，源於參加派位人數增加，以及家長選校更進取。對於教育局今年第三年減少資助小學的小一叩門位，她分析，因全港小學叩門位正減少，加上部分熱門學校一向叩門人數眾多，料成功率極低。她認為每間小學各有特色，呼籲即使子女未獲派心儀學校，家長亦不應將負面情緒帶給子女，亦不宜選擇過多叩門學校，以免子女有壓力。

多間小學近日在校網公布接受候補位申請，其中九龍城喇沙小學周六（7日）截止接受郵寄申請，同區瑪利諾修院學校（小學部）今日至周五（6日）接受網上申請（見表）。