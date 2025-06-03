報料
文章
文章
圖片
影片
報料
主頁
每日明報
即時新聞
明報影片
明報生活
訂戶專享
會員平台
日報
即時
影片
專題
文章
文章
圖片
影片
主頁
每日明報
要聞
港聞
經濟
娛樂
副刊
社評
觀點
中國
國際
教育
體育
英文
作家專欄
大灣區
圖片看世界
即時新聞
即時港聞
即時熱點
即時娛樂
即時經濟
即時地產
即時兩岸
即時國際
即時體育
即時文摘
專題報道
圖輯
即時新聞總覽
明報影片
每日明報
即時新聞
明報生活
明報OL網
明報健康網
訂戶專享
個人化新聞
我的書籤
訂戶通知
電子報
電子報(學生版)
昔日明報
會員平台
服務一覽
訂閱電子報
付款方法
常見問題
客戶已選取服務
使用條款及細則
更改個人資料
點看「日報」新聞分類
每日明報
要聞
港聞
經濟
娛樂
副刊
社評
觀點
中國
國際
教育
體育
英文
作家專欄
大灣區
圖片看世界
教育
2025年6月3日星期二
星笈中文 第167期
研AI早識別皮膚癌 中三生奪少年創科獎
中一入學前測驗7‧15舉行
紀抗戰勝利80周年 教界設活動籌委會
恒大藝術設計系展畢業生作品
各行各業：廣告人為受眾創造價值
各行各業：廣告人 對創作保持飢餓
文本細讀：對無限的恐懼——波赫士〈博聞強記的富內斯〉
建文博識：浩然正氣 衣缽相傳
建文博識：參考答案
各行各業：廣告人為受眾創造價值
prev
next
【明報專訊】廣告以各種方式滲進生活，總有那麼一段旋律、一句標語、一個畫面，深印腦海。
相關字詞﹕
星笈中文 第167期
上 / 下一篇新聞
研AI早識別皮膚癌 中三生奪少年創科獎
中一入學前測驗7‧15舉行
紀抗戰勝利80周年 教界設活動籌委會
恒大藝術設計系展畢業生作品
各行各業：廣告人為受眾創造價值
各行各業：廣告人 對創作保持飢餓
文本細讀：對無限的恐懼——波赫士〈博聞強記的富內斯〉
建文博識：浩然正氣 衣缽相傳
建文博識：參考答案
研AI早識別皮膚癌 中三生奪少年創科獎
中一入學前測驗7‧15舉行
紀抗戰勝利80周年 教界設活動籌委會
恒大藝術設計系展畢業生作品
各行各業：廣告人 對創作保持飢餓
文本細讀：對無限的恐懼——波赫士〈博聞強記的富內斯〉
建文博識：浩然正氣 衣缽相傳
建文博識：參考答案
prev
next
相關新聞
各行各業：廣告人 對創作保持飢餓